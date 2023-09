Pierde su patrimonio tras incendio derivado de un corto circuito

Tras perder su patrimonio luego de un incendio derivado de un corto circuito, María de Lourdes García Rangel, habitante de la colonia Nuevo México pidió el apoyo de la población para volver a hacerse de sus bienes, luego del incidente la Asociación Voluntaria Salmantinos en Acción (AVSA), ha tenido acercamiento con la afectada con la finalidad de contribuir a recuperar parte de su pérdida el pasado fin de semana.

“Fue por un circuito eléctrico el que lamentablemente me hizo perder mi hogar desde el sábado por la tarde, me avisaron cuando estaba en mi trabajo y tuve que cerrar para venir a mi hogar, pero en el traslado se perdió todo; aquí vivo solamente yo, pero a un costado viven unos sobrinos míos quienes me apoyan en este momento”, comentó María de Lourdes García.

Los hechos ocurrieron en la colonia Nuevo México, al sur del municipio, en donde la afectada explicó que tras lo ocurrido, ha recibido apoyo por parte de algunas asociaciones voluntarias del municipio salmantino quienes apoyarán en lo más posible para recobrar su hogar.

“Perdí todo, prácticamente todo lo de un hogar, mucha gente dijo que me iba a apoyar y yo espero que se les multiplique esa ayuda; he tenido apoyo de una asociación salmantina la cual me estará apoyando con lo necesario”, dijo.

García Rangel explicó que, “espero que en realidad me apoyen, ahorita mucha gente me quiere donar cosas pero no tengo en donde guardarlas al menos que sea en la casa de mi hija en lo que yo vuelvo a levantar mi hogar y empezar desde cero”.

La habitante comentó que lleva diez años viviendo en esta colonia, en donde es su segundo percance similar. Así mismo pone a disposición de la población salmantina que guste apoyarla pueden marcar al número 464 110 7015.