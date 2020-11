Pierde Guanajuato más de 700 mdp en industria del vestido

Desde que inició la pandemia, más de 700 millones de pesos han perdido los productores de la industria de vestido en Guanajuato, y es que con el inicio de la contingencia y al no haber clases presenciales, tanto los productores, proveedores y hasta vendedores de ropa, como uniformes escolares, no han tenido ganancias, pues siguen conservando mucha de la mercancía que tienen, incluso desde hace un año, por lo que algunos están cerca de la quiebra.

De Viva Voz...

“Definitivamente este año se perdieron las ganancias, no nada más el uniforme escolar, sino la venta en general, ahorita la gente esta sin dinero, muy mal económicamente, esperamos que repunte el año que viene, esa es nuestra esperanza antes de que lleguemos a la quiebra”.



Alejandro Morales Fuentes | V endedor de uniformes escolares.





De acuerdo con Fernando de la Vega Araiza, director de la Cámara Nacional de la Industrial del Vestido en Guanajuato, dijo que desde marzo que inició la pandemia por el coronavirus, han registrado cada mes, más de 150 millones de pesos perdidos, en promedio, esto debido a que la compra de prendas se ha reducido considerablemente.

Señaló que el sector generan más de tres unidades económicas en la entidad, y la mayoría de los productores y proveedores se encuentran ubicados en la zona sur de Guanajuato, en municipios como Uriangato, Yuriria y Moroleón; sin embargo, desde el primer momento que se cerraron los negocios y espacios de trabajo no esenciales, fue cuando comenzaron a tener pérdidas.





Carlos Armenta ha diversificado su negocio, y no se ha enfocado sólo en la ropa escolar.





Tan sólo de enero a julio, se han calculado más de 700 millones de pesos, pues los más de 680 productores de la industria de vestido en el estado, esperaban mejorar sus ganancias en el segundo semestre del año, principalmente por el regreso a clases, donde cada año los padres de familia se abastecían de la ropa escolar necesaria para sus hijos, como faldas, suéteres, chalecos, camisas y hasta calcetas.

Sin embargo, este año no ha sido así, pues las clases continuaron a distancia y se prevé que sigan así, al menos el primer semestre del próximo año, situación que pone en riesgo a los cientos de vendedores de ropa, principalmente a aquellos que sólo se dedican a la venta de uniforme escolar, pues algunos aún conservar la mercancía de hace un año, mientras que otros han decidido diversificar sus negocios para no llegar la quiebra económica.

El Dato...

Por mes, se calculan más de 150 millones de pesos en pérdidas en la industria del vestido en todo el estado durante esta contingencia sanitaria.

Como Alejandro Morales Fuentes, quien se ha dedicado por 45 años a la venta de uniforme escolar y otro tipo de prendas, aseguró que está cerca de la quiebra, y desconoce hasta cuándo vayan a seguir resistiendo la pandemia.

Explicó que las ventas se le han bajado casi en su totalidad, primero cuando las autoridades los obligaron a cerrar a todos aquellos negocios no esenciales, como el de él, por lo que no tuvo otra manera de continuar vendiendo sus mercancía; y una vez que se les permitió la apertura con estrictas medidas sanitarias, las familias han dejado de comprar ropa, esto al haber más prioridades como la comida y la salud.

La situación está muy difícil, este año ha sido perdido económicamente, ahora desde marzo, cuando empezamos la pandemia, nos ha ido muy mal económicamente, pues uno como vendedor, no saca ni un pesos, y nosotros como los proveedores están a un paso de la quiebra (...) está muy difícil, realmente nos ha ido muy mal este año”.





Ni con el inicio del ciclo escolar, los vendedores de uniformes pudieron elevar sus ventas.





El vendedor aseguró que cada inicio del ciclo escolar era el mejor momento, tanto para los comerciantes como para los proveedores de uniforme escolar, pero ni siquiera en el mes que se dio el regreso a clases ahora a distancia, los papás aprovecharon para renovar las prendas de sus hijos, lo que ha provocado que sus bodegas y almacenes continúen llenos de este tipo de ropa.

“Todavía tenemos los uniformes del año pasado, este año no se ha podido sacar nada, porque los proveedores dejaron de hacer y nosotros ya no hemos hecho pedidos, incluso, las cosas de las prendas que usaban los niños para el desfile de primavera, como las mallas, todo se nos ha quedado, junto con los uniformes de secundaria, primaria y escuelas técnicas, ya sólo esperamos que repunte para el año que viene porque este ya lo vimos perdido”, dijo Alejandro Morales Fuentes.

Otros comerciantes también de prendas, han decidido diversificar su mercancía para tener ventas, y no sólo enfocarse a los uniformes escolares, como Carlos Armenta, quien vende ropa escolar y otro tipo de prendas, quien aseguró que enfocarse a otros mercados ha sido una ayuda para evitar llegar a la quiebra.





Los comerciantes ni los proveedores han podido mejorar su economía durante esta pandemia.





“Los uniformes ya no se vendieron como en otros años, de repente se nos llegó a vender uno que otro para prepa, pero simplemente se deja eso y se enfoca uno en otra clase de mercancía, a la bonetería en general, no sólo a los uniformes para las primarias y secundarias”.

Carlos Armenta aseguró que tampoco ha tenido que abastecer su mercancía, ya que al haber poca venta, aún sigue almacenando la ropa de hasta hace un año, incluso, mencionó que ni siquiera han solicitado más mercancía a los proveedores, por lo que ellos, al igual que el resto de los vendedores, están teniendo complicaciones.

“Quien se dedica solo a la venta de uniformes si está cerca de la quiebra, por eso tiene uno tiene que diversificar la mercancía porque con una sola clase de ropa no se puede (...), ahorita no hemos sabido cómo la están pasando los proveedores, pues los vendedores teníamos todo almacenado y no hubo necesidad de solicitar más producto”, dijo el vendedor.