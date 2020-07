Piden reapertura de escuela técnica

El presidente de la Asociación de Egresados de la Escuela de Técnicos Instrumentistas Sub-Profesional “18 de Marzo” en esta ciudad y jubilado de la Refinería Antonio M. Amor (RIAMA) de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Patricio Silva Vera no pudo entregarle una carta el presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde le solicita su intervención ante el gobernador del estado, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo para la reversión en el cierre de la institución educativa de donde egresaron profesionales de talla nacional e internacional.

La Escuela Sub-Profesional “18 de Marzo” que fue ya cerrada, formó técnicos de mundial, entre otros, 125 técnicos que atienden actualmente labores altamente competitivas en las plataformas de PEMEX y en las termoeléctricas de Comisión Federal de Electricidad (CFE) en diferentes puntos del país .

Expresó Silva Vera que hace un año en una visita del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador ya le habían entregado una misiva pidiéndole que no se autorizara el cierre de la escuela tramite que tenía pendiente el Gobierno del Estado.

“Desde la administración de Miguel Márquez Márquez le insistimos que no la cerraran, tuvimos mesas de trabajo con la Secretaría de Educación de Guanajuato y con el gobernador y prometieron que no iban a cerrar escuela”, sin embargo no fue así.

Desde hace 14 años los ex alumnos están luchando por que no deje de funcionar esta institución educativa ya que desde los tres últimos gobernadores buscaban cerrarla. “Pero en esos trece años se detuvo el cierre, pero ahora ya se cerró. La ultima reunión fue cuando vino el gobernador (Diego Sinhué) a la inauguración del puente en Salamanca y ofreció cita a la mesa directiva”, pero no se resolvió el problema”, dijo.

Explicó que esta institución educativa ha forjado técnicos instrumentistas que ahora son jubilados de PEMEX, otros que ahora se desempeñan en el extranjero o en el interior de la república en las refinerías del país o en plantas de la termoeléctrica de Comisión Federal de Electricidad.

Dijo que es posible que se revierta el cierre, de hecho el gobernador Diego Sinhué Rodríguez prometió la reapertura, “sin embargo se atravesó la pandemia” y no se ha podido continuar la gestión.