Piden no “agandallar” vacunas contra Covid-19

La Secretaría de Salud de Guanajuato lanzó un llamado para evitar el “agandalle” de vacunas contra la Covid-19, pues sigue habiendo personas que están viajando a los nueve municipios donde están siendo aplicadas las dosis para recibir la suya, a pesar de que aún faltan muchas personas de esos lugares para que se las apliquen.









Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato, dijo que si bien se trata e un tema de salud y por un tema humanitario nadie debe estar excluido de recibir sus vacunas, lo ideal sería respetar la asignación de las vacunas que llevó a cabo el Gobierno Federal y aplicar las dosis a las personas que les toca, pues aún faltan muchas por recibir su vacuna, no es que no se la quieran aplicar.

De Viva Voz...

“Todavía nos falta vacunar a quienes no pueden salir de su casa porque no tienen una red de apoyo familiar, porque están en silla de ruedas, porque no alcanzaron a trasladarse”.

Daniel Díaz Martínez | Secretario de Salud de Guanajuato.





“Todavía nos falta vacunar a quienes no pueden salir de su casa porque no tienen una red de apoyo familiar, porque están en silla de ruedas, porque no alcanzaron a trasladarse, entonces ahí con el apoyo del DIF y de Desarrollo Social y Humano vamos a ubicar las casas de estas personas y vamos a ir a vacunarlos, no es que estemos negando la vacuna a otras que vienen de Querétaro, de San Luis Potosí, San Miguel de Allende, Celaya, León e Irapuato que se trasladaron hasta allá, pero aún no faltan personas de aquellas zonas que les corresponde su vacuna y se las vamos a aplicar”, explicó el Secretario de Salud de Guanajuato.

Hasta el mediodía del viernes habían sido aplicadas 34 mil 464 dosis de vacunas y en Atarjea se habían aplicado 880, en Comonfort ocho mil 225, en Doctor Mora dos mil 670, en San José Iturbide seis mil cuatro, en San Luis de la Paz 11 mil 596, en Santa Catarina 550, en Tierra Blanca mil 570, en Victoria mil 799 y en Xichú mil 190.









Por ello, Daniel Díaz Martínez hizo este llamado a las personas a que respeten el turno de a quienes les corresponde la vacuna, pues todavía el viernes viajaron personas de otros municipios para recibir su vacuna, a pesar de que viajaron más de cuatro horas para ello.

Incluso, durante la rueda de prensa del viernes por la tarde, en una de las diapositivas para la exposición del Secretario de Salud fue colocada la leyenda “no seas 'gandalla', espera que la vacuna llegue a tu municipio”, para insistir en que haya un control en esta situación.

Daniel Díaz Martínez señaló que hasta el momento no hay fecha para la llegada de la segundas dosis para los adultos mayores que recibieron ya la suya.

“Todavía no sabemos cuándo vayan a llegar ni en qué cantidad, pero al menos tienen que ser la misma cantidad para aplicar la segunda dosis, que se tiene que aplicar entre las cuatro y las 12 semanas, pero esperemos que el promedio sea a las ocho semanas”.