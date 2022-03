Piden empresarios condonación en espacios para el rally

GUANAJUATO, Gto. (OEM-Informex).- Un total de ocho permisos de venta de alcohol se han autorizado para que se coloquen en las inmediaciones de los pastitos, lugar donde se realizará la arrancada del Rally de las Naciones Guanajuato 2022. Prestadores de servicios han solicitado se les condone el costo del permiso de venta, el cual alcanza un valor de hasta los 20 mil pesos.





Se alistan prestadores de servicios para evento automovilístico.





Lo anterior informó el presidente de la Asociación de bares y cantinas en Guanajuato, Enrique Nieto Acevedo quien comentó que el gremio ha reportado una recuperación económica en el primer trimestre del año.

En ese sentido, dijo que el participar en el evento deportivo que tendrá verificativo los días 1 al 3 de abril próximo, estiman les permitirá una buena recuperación económica, que con la pandemia por Covid-19, el sector fue uno de los más afectados.

Manifestó que de los 54 negocios que integra la asociación, ya les fueron autorizados ocho permisos de venta de alcohol, entre los que se incluyen a los giros de bares, cantinas y restaurant bar.

No obstante, el precio a cubrir por el permiso aún no ha sido definido por las autoridades municipales, ya que la intención es que dicho gasto no se les aplique, como ocurrió el año pasado.

Comentó que la solicitud de manera formal ya fue ingresada al gobierno capitalino, por lo que estarán a la espera de que se les dé una pronta respuesta, la cual confían sea positiva y en favor del sector, expresó.





Evento deportivo tendrá la arrancada oficial en la capital del estado.





Finalmente, precisó que los costos varían, los cuelas dependen del lugar a ocupar, aunque estos van desde los 5 mil a los 20 mil pesos, únicamente por el viernes primero de abril, día de la arrancada y cuyas estructuras deben retirarse a la medianoche.

El Rally de las Naciones Guanajuato, se transmitirá en más de 120 países con televisoras mundiales en materia deportiva y a través de TV4, contempla 16 tramos cronometrados y 229.28 kilómetros de competencia en donde los pilotos participan por pareja para ganar como país.