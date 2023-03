Piden agilizar trámites administrativos para el despacho de productos de Pemex

Debido al retraso en el proceso de documentación y despacho de producto, transportistas de diferentes partes de la República Mexicana señalaron han sido víctimas de robos y asaltos en las inmediaciones de la Refinería de Salamanca, situación que además ha repercutido en afectaciones viales en la zona al tener que esperar estacionados en las vialidades al negarles el acceso al estacionamiento de Pemex.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Local RIAMA concreta mayor captura de valor del Sistema Nacional de Refinación (SNR)

“No nos están dejando entrar los equipos al estacionamiento y desde el día viernes estuvieron parados ahí y llegaba la fila hasta la calle Hidalgo, aparte de que no dejan entrar al sanitario han asaltado a algunos compañeros operadores, les rompen los vidrios, este problema viene de la ciudad de México por una persona que no entrega los programas y ordena que no entren las pipas hasta que no entreguen los programas, así estamos seguido”, consignó un transportista.

En este sentido los encargados del transporte de combustibles y derivados del petróleo, descartaron que esta situación se derive de la falta de producto, “ahorita si hay producto, el problema ahorita es administrativo, y al estar las oficinas de documentación en México, aquí en la Refinería no pueden hacer nada o brincarse una orden, lo que deja expuestos a los operadores a mínimo un asalto, la otra es que los golpeen y esto es constante, siendo que anteriormente se nos dejaba entrar y ya después otorgaban los programas y quién no contaba con él lo sacaban del estacionamiento, un servicio que también ellos mismos dan”.

Ante esta situación los transportistas piden se regularicen los trámites administrativos para evitar que las pesadas unidades queden estacionadas en la vía pública, situación que afecta la movilidad en la zona aledaña a la Refinería Ingeniero Antonio M. Amor (RIAMA), principalmente en el bulevar Hidalgo, Héroes de Cananea y Faja de Oro en dirección a la puerta 5 de la paraestatal.

En la refinería de Salamanca diario se procesan 122 mil barriles de petróleo crudo para producir una amplia gama de combustibles y energéticos, entre los que destacan gasolinas Pemex Premium y Magna Ultra Bajo Azufre (UBA), Pemex Diesel y Diesel UBA, Turbosina y asfalto, que encuentran su principal mercado en los estados de Aguascalientes, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas.