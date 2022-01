Piden a irapuatenses apoyar a panaderos locales

Juan Carlos Reyes Balandrán tiene mas de 30 años fabricando deliciosas roscas de reyes de la forma tradicional y 2022 no fue la excepción, si bien los precios de varios ingredientes han aumentado, ha tratado de no modificar mucho sus precios para no afectar en los bolsillos de sus clientes.





Realizan rosca tradicional pero reciben también pedidos especiales.





La panadería Edith, donde labora Juan Carlos se encuentra ubicada sobre la calle Jose Guadalupe Posada de la colonia Flores Magón Norte, donde desde este domingo y hasta el 6 de enero estarán recibiendo pedidos para llevar el sabor de las roscas de reyes a los hogares de los Irapuatenses.

Tanto Juan Carlos como los 5 panaderos que trabajan con el pidieron a los irapuatenses continuar apoyando al comercio local, el cual ha sufrido mucho tras la aparición de la Covid-19.





Tienen más de 30 años llevando la rosca a cientos de hogares en Irapuato.





En la panadería laboran 6 panaderos, y en estas fechas producen de entre 150 y 200 roscas por día aproximadamente.

“Aquí hacemos las roscas con mucha dedicación y cada compra que hacen nos ayuda a que podamos llevar un plato de comida a la mesa de nuestras familias”.Juan Carlos comentó que este año tras la crisis, muchos de los ingredientes para realizar el pan aumentaron su precio, sin embargo el trató de no modificar mucho el precio de sus roscas.





Este 2022 hubo incrementos en varios de los ingredientes de la rosca.





La rosca pequeña tiene un precio de 120, la mediana 160 y grande en 220, mantienen los tamaños y la calidad brindada en los años anteriores.

“No modificamos mas de 10 pesos los precios, todo ha subido pero se trata también de que la gente no se le dificulte disfrutar de una deliciosa rosca”.

Mantequilla, huevo, azúcar y sal son de los ingredientes principales utilizados para la masa tradicional para la rosca de reyes, en el caso de las mas grandes estas son preparadas con 6 figuras de niño dios, aunque lo tradicional era ocultar únicamente 3, lo mas común es que se solicite que les pongan mas, pues las quieren para eventos familiares o en centros laborales.





Tradicionalmente la rosca lleva 3 niños dioses, sin embargo gente pide que lleven hasta el doble.





Los panaderos dan forma a las roscas y las acomodan en una bandeja preparada para poner en el horno de piedra, la elaboración completa de una rosca toma alrededor de dos horas, sin embargo los trabajadores se coordinan de manera que en esas dos horas puedan salir varias piezas.

Ya adornadas entran al horno donde tardan algunos minutos en salir listas para su empaque y venta.

“Los pedidos nos llegan desde un día antes, o con horas de anticipación, que sean al menos las dos o 3 horas antes para garantizar su pedido.









En la panadería Edith, elaboran principalmente la rosca tradicional sin embargo también reciben pedidos especiales, durante los últimos años se han popularizado las roscas con rellenos como cajeta, mermelada u otros frutos, los cuales también realizan.

Este 2022 esperan hacer al menos 600 roscas, lo cual es una cantidad mas baja que en otros años, pues relataron, las ventas han bajado desde el inicio de la contingencia sanitaria, esperan que en esta ocasión se puedan recuperar un poco en cuanto a ingresos.









“Compren a sus panaderos locales, no en grandes cadenas, nos ayuda mucho a reactivar la economía de nuestras localidades”.