Personal de vectores visitarán colonias de la zona sur

Con el objetivo de evitar enfermedades por vector, personal de Vectores de la Jurisdicción Sanitaria V, estará visitando hogares de colonias de la zona sur, en donde además de realizar visitas intradomiciliarias, se recomienda a la ciudadanía a realizar las acciones de lava, tapa, voltea y tira.

Del nueve al 12 de abril, personal de Vectores de la Jurisdicción Sanitaria V, estarán haciendo a las colonia Santa Elena y Benito Juárez en el municipio de Salamanca, esto con la finalidad de evitar enfermedades transmitidas por Vector.

Durante estos tres días, personal de Vectores realizarán diversas actividades de control intradomiciliarias y de prevención en un horario de nueve de la mañana hasta las tres de la tarde en las colonias referidas.

Estas acciones se llevan a cabo para en un futuro realizar fumigaciones, en donde se hayan detectados mosquitos de tipo culex, los cuales se pueden detectar ubicando diversos criaderos de estos insectos, ya sea en cubetas o tinacos que cuenten con el vital líquido.

Las recomendaciones realizadas por personal de vectores, dentro de los recorridos a las colonias es el de voltear todos los utensilios que no uses y que puedan estancar agua. También es recomendable tirar latas, botellas y llantas que no necesites.

El área de Vectores sigue en busca de espacios que puedan estancar y almacenar agua, para prevenir la reproducción del mosquito transmisor del dengue, por medio de actividades de Entomología, verificando el trabajo de Control Larvario.

En este mismo sentido se han llevado a cabo termonebulizaciones espaciales en diversos espacios públicos, siendo los más recientes en los panteones del municipio de Salamanca, y en la comunidad de Valtierrilla, además de realizar estas acciones en dos balnearios municipales, así como en la Casa de la Cultura, Cancha del Árbol y en el Ecoparque. Por lo que le invita a la ciudadanía en permitir el acceso a personal de Vectores a las viviendas y erradicar las enfermedades transmitidas por vector.