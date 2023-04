Pemex es la empresa que más daña al pais: Carlos Álvarez

Desde hace aproximadamente siete décadas, Pemex ha estado involucrado en más de 10 mil derrames, fugas , incendios y explosiones y desde hace 15 años se han generado los derrames propios del robo de combustible, lo que ha resultado en la contaminación de miles de hectáreas de tierra que se vuelven inservibles para el cultivo y otras acciones, en el caso de Salamanca, esta problemática permanece constante desde hace poco más de un mes, lo que convierte a Petróleos Mexicanos (Pemex) en la empresa que más daño causa al país, manifestó, Carlos Álvarez, ambientalista y presidente de la asociación México, Comunicación y Ambiente.

Respecto a las fugas de combustible, que se han originado entre la avenida Veracruz, el boulevard Bicentenario y el dren Sardinas y que se expandió a una tierra de cultivos, el ambientalista, señaló que la zona afectada del terreno qua no será apta para el cultivo, pues, a pesar de las intenciones que tengan las autoridades por la remediación de la zona, el daño ya es irreversible, por lo que, ya no servirá para la actividad agrícola, en estos casos, el propietario si así lo desea, tiene el derecho de reclamar en un juicio civil por los daños y prejuicios patrimoniales y Pemex deberá responder con el cumplimiento del monto que determine el juez calificador por los daños y prejuicios de ese suelo.

“Esa tierra ya no sirve aunque la limpien o vayan a hacer la remediación el daño ya es irreversible, ese suelo ya se murió, ya no sirve y ya no es agrícola, aunque se limpie se recoja el hidrocarburo, el daño que hizo al suelo no se recupera (…) Pemex, es la empresa más ineficiente, contaminante y quebrada del planeta”, explicó.

Acerca de los derrames de hidrocarburo hacía los cuerpos de agua, declaró que, es tarea de los ejidatarios y los gobiernos municipales, es reportar a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las problemática, para evitar que los contaminantes se sigan expandiendo y termine mezclándose con el agua que es utilizada para el riego agrícola.

“Pemex es la petrolera más irresponsable y contaminante del mundo, pues, nunca ha cumplido con las normas ambientales ni de seguridad en el manejo de hidrocarburos, por eso, estamos sentenciados a estar recibiendo la contaminación de forma permanente”, indicó.

Las sustancias derivadas del petróleo y otros solventes, son cancerígenos y por ende dañinos para la salud humana y el suelo

