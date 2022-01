Peatones causan uno de cada 10 incidentes al no respetar Reglamento Vial

La falta de sensibilización y responsabilidad vial de los peatones, ocasiona en promedio uno de cada 10 percances viales en Salamanca, al desplazarse por zonas o cruzar calles por lugares indebidos; por lo que automovilistas exigen a las autoridades también se aplique el reglamento de Vialidad e este sentido para evitar riesgos e incidentes entre los usuarios viales.

“Tenemos una muy mala cultura vial empezando por los peatones, no usan los cruces o pasos peatonales, caminan por media calle, no respetan los semáforos; y se a eso le sumamos que hay muchos conductores que circulan a exceso de velocidad y no tienen la cultura de ceder el paso por andar a las carreras, se tiene por resultados los accidentes”, argumentó Andrés Rico automovilista.

En este sentido, de acuerdo al indicador de incidencias y accidentabilidad de la dirección general de Movilidad, en el periodo enero-diciembre 2021 se registraron alrededor de mil percances vehiculares de los cuales el 80 por ciento corresponde a automóviles y el 20 por ciento a motocicletas, en los cuales al menos en uno de cada 10 se involucró a un peatón.

Piden sancionar

Ante esta incidencia, automovilistas consideraran pertinente se implementen programas de educación vial dirigidos a la responsabilidad y obligaciones de los transeúntes; “así como hay operativos para los carros y las motos que haya para los peatones, para que todos nos eduquemos y no andemos por donde quiera caminando, sin saber que hasta pare eso debemos ser responsables”, consideró Daniela Rodríguez.

El reglamento

En este contexto, el Reglamento de Vialidad establece que es obligación de los peatones, respetar y cumplir las disposiciones, señales, dispositivos e indicaciones del personal de Tránsito asignado a la regulación y control de fluidez vehicular.

De igual manera cruzar los carriles de circulación solamente en las esquinas u otros lugares permitidos, marcados en el pavimento de forma perpendicular a la banqueta; en intersecciones no controladas por semáforos, los peatones deberán cruzar después de cerciorarse que pueden hacerlo con seguridad; utilizar puentes o pasos elevados, así como transitar por zonas asignadas para no entorpecer la circulación de los demás.

La operatividad

Para prevenir incidentes, la dirección general de Movilidad emplea acciones para mantener el orden y movilidad, en el primer cuadro de la ciudad e inmediaciones de zonas comerciales, así como para evitar la obstrucción de banquetas, vialidades y pasos peatonales.

Así mismo, agentes de Tránsito y Vialidad en estas zonas emiten observaciones básicas dirigidas a prevenir accidentes y exhortar a los conductores a respetar límites de velocidad, cruces peatonales, no exceder la cantidad de tripulantes en unidades motrices, usar casco y cinturón de seguridad.