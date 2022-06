Patronato de calidad del aire no cuenta con información de precontingencias

Joel Berlín Izaguirre presidente del patronato para el monitoreo de la calidad del aire en Salamanca informó que ante las pasadas precontingencias se llevó a cabo una reunión, en la cual hasta el momento no se ha brindado más información por parte de las empresas, para así poder prevenir a la población y con ello evitar problemas de salud a la ciudadanía salmantina.

Local Niega Pemex uso de combustóleo en sus procesos

Con fecha del 16 de junio del presenta año, se presentó la fase dos de precontingencia ambiental en el municipio salmantino por partículas de SO2, misma que se desactivo al día siguiente. Pero esto solo fue el inicio de que se continuaran presentando más precontingencias ambientales en el municipio salmantino.

Posteriormente el veinte del presente mes se volvió a presentar la segunda precontingencia ambiental en el municipio por partículas de SO2, posteriormente con fecha del 23 del presente se presentó la tercer precontingencia ambiental por la misma causa la cual tuvo su desactivación el día 24 de junio.

Ante estas tres precontingencias ambientales, el presidente del patronato para el monitoreo de la calidad del aire en Salamanca, Joel Berlín Izaguirre, detalló que en lo que compete a dicho patronato no han obtenido mayor información tras la presentada en una reunión que se llevó a cabo la semana pasada.

“En este sentido no tenemos mayor información referente a la reunión que se hizo hace ocho días, en ese tenor, resulta que se les pidió a las empresas que procuraran tener una información que nos sirviera a la larga prever, prevenir a población para que no nos generara problemas de salud, y hasta la fecha como patronato nosotros no hemos tenido información por parte de las correspondientes; la investigación que corresponde a la ASEA parece no , entonces no hay hasta el momento que nos permita saber cómo se va a solucionar esta problemática”, dijo.

Además detalló que debería de ser la ASEA la instancia correspondiente en dar seguimiento puntual a estas precontingencias ambientales, ya que es la encargada de regular al sector energético, mientras que en lo que respecta al patronato de la calidad del aire, no existe información técnica suficiente para que se pueda der dicho seguimiento.

“No se ven acciones al respecto; en reuniones pasadas si estaban los representantes pero no dieron mayor mención de nada; en este sentido, si habló y también lo comentó el ingeniero Juan José González de aquí del municipio una cosa son los quemadores de la parte operativa donde se hace la refinación y otra las condiciones en las que se encontraban los quemadores de residuos, porque son quemadores diferentes, ahí viene otra problemática porque ya es otro elemento que no está contemplado, y no son los combustóleos o residuales y si estaban operando en condiciones inadecuadas estaba aumentando la concentración de dióxido de azufre en la atmósfera”, dijo.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Hasta el momento No se ha presentado un citatorio por parte de la secretaria de medio ambiente en donde se informe los resultados de las pasadas contingencias en el municipio de Salamanca.