Niega Pemex uso de combustóleo en sus procesos

Luego de tres precontingencias en menos de una semana por acumulación de SO2 en el ambiente, el presidente municipal César Prieto dijo haber tenido comunicación con el gerente de la Refinería Ingeniero Antonio M. Amor (RIAMA), Fidel Vizcaíno García quien descartó el uso de combustóleo en sus procesos; sin embargo, el edil estableció que se debe realizar una valoración para determinar si el responsable de ello es Pemex o CFE.

“Hemos tenido contacto únicamente con Pemex, con doctor Fidel Vizcaíno que es el gerente de Pemex y me ha comunicado como están realizando sus procesos, ellos me comentan que no están quemando el combustóleo, que los procesos que ellos llevan están dentro de la norma; obviamente tenemos que valorar si es Comisión Federal o Pemex, porque son los dos organismos que pudieran estar provocando este tema, porque otro serían los vehículos, pero no creo que haya la concentración de vehículos para llegar a una precontingencia”, manifestó.

En este sentido, el mandatario salmantino reconoció se han incrementado los niveles de la medición por parte de las unidades móviles de calidad del aire, lo que refleja que en alguno de los procesos de la actividad industrial en Salamanca referente al tema de hidrocarburo y energía no está cumpliendo con la norma, por lo que se emplearan los recursos pertinentes para preservar la salud de los salmantinos, por lo que no descartó solicitar el establecimiento de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente en Salamanca (ASEA).

“Creo que el ente indicado es la ASEA para que puedan ellos imponer alguna multa, en el caso de que se esté incumpliendo de parte de alguna paraestatal con los niveles máximos permitidos, obviamente ellos tienen la facultad de acudir en cualquier momento a las dependencias y poder hacer un diagnostico, un estudio y valorar que está pasando en los procesos y valorar que es lo que pudiera dañar la salud de la gente”.

En este contexto César Prieto afirmó que existe buena voluntad tanto de Pemex y CFE para evitar algún daño en la salud de las personas, por lo que en conjunto con la autoridad competente, “estaremos vigilando el tema, si hay alguna violación de parte de alguien, lo que queremos es que a través del dialogo y la comunicación que se tenga ver qué es lo que está pasando, quién está incumpliendo con su proceso y que respeten la Norma Oficial Mexicana, en caso de alguien que no esté cumpliendo, se puede hacer acreedor conforme a las autoridades que lo puedan realizar de alguna sanción”, concluyó.