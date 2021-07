Participan 315 escuelas en plan piloto de la SEG

La Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), en su región Centro Sur Salamanca, cuenta con 315 centros escolares de todos los niveles educativos incorporados al Plan Piloto de Regreso a las Escuelas, en los cuales se brinda el servicio educativo de forma semipresencial, con la aplicación de los protocolos de salud para evitar el Covid-19.

Los centros educativos públicos y privados que iniciaron clases presenciales de forma escalonada pertenecen a los municipios de Salamanca, Valle de Santiago, Jaral del Progreso, Yuriria, Uriangato y Moroleón en donde acuden más de cuatro mil 500 estudiantes que son atendidos por aproximadamente mil 700 docentes.

Norma Cíntora Ferreyra, directora técnica de la primaria 20 de Noviembre, ubicada en la comunidad de Valtierrilla del municipio de Salamanca, comentó que “estamos muy contentos de haber regresado de forma segura con los protocolos de salud”.

Maribel Ojeda Guerra, alumna del sexto, comentó: “Estoy feliz de ver a mi maestra porque así aprendo más y si tengo alguna duda le puedo preguntar sin tener que enviar mensajes. A los demás niños les digo que estudien, para que no vivamos algo peor en el futuro como lo que vivimos hoy con la pandemia, que no podemos abrazarnos ni darnos la mano”.

Por su parte Marcela Granados Saucillo, docente, explicó que “mi grupo cuenta con 33 alumnos de los cuales ahora atiendo a ocho niños y niñas durante el pilotaje. Me gustaría que este próximo ciclo asistiéramos normalmente a clases porque es muy importante para los alumnos tener relación directa con su maestra y con sus compañeros para tener mejor aprovechamiento. Agradezco mucho a los padres de familia que durante el trabajo en línea apoyaron a sus hijos son un pilar fundamental en el aprendizaje”.

Jesús Mathias, alumno del quinto, dijo que “me siento feliz por regresar a la escuela, gracias a la ayuda de mi papá y de mi mamá, gracias a la maestra y a la directora, puedo volver a ver a mis amigos. En la casa sólo estaba sentado con el celular, no me gustaban las clases virtuales ni que me dejara muchas hojas de tarea”.

Patricia Aguilera Muñoz, intendente, dijo que “tenemos la oportunidad de regresar a la escuela, aunque sea dos días a la semana, pero estamos aquí muy contentos, con mucha iniciativa, y con toda la actitud para emprender de nuevo el proyecto de regresar a clases”.