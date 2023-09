Orilla invasión a buscar otro inmueble para subestación de emergencias

A pesar de contar con la certeza jurídica del predio que inicialmente se donó para la construcción de la Subestación de Emergencias en la zona sur de Salamanca, las autoridades municipales buscarán concretar la donación de al menos un predio de procedencia estatal para poder desarrollar este proyecto, debido a que el inmueble se encuentra invadido por dos particulares, lo que podría demorar el proceso de recuperación más de lo que le resta de la administración, así lo determinó el secretario del Ayuntamiento, Guillermo García Flores.

“El predio que tenían destinado y que siempre presumieron que fuera para la delegación, es un tema que tiene una invasión de dos partes, es decir, una de un particular y otras de unas personas que dicen que funcionarios de las administraciones pasadas fueron los que le dieron permiso, la realidad es que la reserva territorial del municipio es muy corta si se buscaba que fuera en este predio, nosotros estamos teniendo pláticas para tratar de restablecer nuevamente este predio al municipio, sin embargo, estamos buscando otras opciones para ver dónde pudiéramos tener esta subestación, porque no nada más es también cumplirlo, tenemos detectados dos inmuebles, uno de ellos es del estado y estamos haciendo las gestiones para que se done al municipio y poder empezar con esos trabajos”, asentó el funcionario.

En este contexto, explicó que dentro del exhorto que se aprobó en el desarrollo de la cuadragésima octava sesión ordinaria de Ayuntamiento a propuesta del presidente municipal, para que Salamanca fuera considerada dentro del paquete de obra por parte de la deuda contratada que se paga por parte de todos los guanajuatenses, incluidos los salmantinos viene también esta solicitud para la construcción de la subestación que tan necesaria es la ciudad.

“Lo que queremos es que albergue la mayor cantidad de instituciones dedicadas a la seguridad, no nada más un espacio muy pequeño, porque al final es la zona más densamente poblada y no se quiere hacer nada más una cuestión para salir del parche o para decir ahí se quedó algo que ya no pueda crecer, se busca que sea algo que tenga un crecimiento”, puntualizó.

En este caso ejemplificó el desarrollo del Complejo Integral de Seguridad Pública, en el que a pesar de haberse dado una donación para la construcción de un centro de procuración, las edificaciones al centro del predio no permiten que se pueda este proyecto con los accesos que requiere. “Desafortunadamente lo construyeron en el centro y lo asfixiaron, no se puede acceder a la parte de atrás, es una mala planeación, se hubiera empezado a construir de atrás hacia adelante, porque vas aprovechando los espacios, es una falta de planeación de las cosas que nosotros no queremos hacer”.

Respecto a la posibilidad de iniciar un proceso jurídico para desalojar el predio invadido, el secretario del Ayuntamiento externó que han estado en pláticas con las personas; “tratando de concientizarlos, obviamente llegamos a las pláticas y luego nos dicen que traen papeles, obviamente sabemos que no tienen los papeles, nosotros lo que queremos es hacerlo de una forma más rápida, porque si también nos aventamos en un proceso legal, literal, no vamos a salir, el detalle es que cuando nos entregaron la administración no teníamos ni la certeza jurídica de que el inmueble fuera de nosotros, ni siquiera nos dejaron las escrituras de los predios, ya las tenemos”.

En cuanto a la ubicación del predio que el municipio gestiona ante el Gobierno del Estado, dijo se encuentra en la zona sur, puntualmente en la colonia Benito Juárez,. “Es un inmueble muy grande y ahí nosotros tendríamos planeado hacer ya sea una obra social o esta infraestructura”, concluyó.