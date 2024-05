Organismos electorales no somos protagonistas, sino árbitros

Guanajuato, Gto. La magistrada presidenta del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, María Dolores López Loza, sostuvo que como autoridad electoral no se busca ser protagonistas en los procesos electorales, pues su función es ser árbitros.

Local Bárbara demandará al IEEG por la violencia política

Esto en referencia a la denuncia pública que hizo la presidenta consejera del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, Brenda Canchola Elizarraraz, sobre violencia política en razón de género que ejerció presuntamente Ricardo Sheffield candidato al Senado por Morena contra ella.

Fue la semana pasada cuando en sesión urgente del consejero general, la presidenta se pronunció sobre las declaraciones vertidas por el candidato, donde dijo que el IEEG es un organismo corrupto, además de que cuestionó las habilidades de la presidenta para realizar su trabajo, al sacar a colación el caso de Celaya, donde Morena estuvo un mes sin candidato después del asesinato de Gisela Gaytán.

“Hasta este momento no tengo conocimiento de que se haya presentado la denuncia, sé que lo anunció, que lo dijo en sesión del consejo y esperemos que llegue y se atenderá en su caso”.

La magistrada presidenta del tribunal reconoció que es complejo que consejeras o magistradas denuncien la violencia política, pues los alejaría de sus funciones y los volvería protagonistas.

“La parte más compleja es para quien estamos en los órganos como árbitros, consejeras y magistradas, que debemos ser árbitros discretos y no tiene que ser el protagonista en los procesos electorales; por ello cuando somos víctimas sí cuesta hacer la denuncia, pues es distraerse en defender su propio agravio”.

En otro orden de ideas, se le preguntó sobre los avances en la denuncia por violencia política en razón de género interpuesta por Samantha Smith Gutiérrez candidata a la presidencia municipal de Guanajuato de la coalición Fuerza y Corazón x Guanajuato, a lo que López Loza dijo que no se puede pronunciar al respecto.

Recordó que, una vez que se emita la sentencia se dará a conocer en su portal web, donde se publican los resultados y son de conocimiento público, pero mientras siga la investigación, no se puedan dar detalles.

Se le cuestionó sobre si han recibido otras denuncias similares, es decir, candidatas que hayan percibido que se ejerció violencia política a su persona tras la realización de los debates municipales, a lo que dijo que no hay otros casos de esa naturaleza.

Finalmente, la magistrada presidenta dijo que las denuncias que más reciben por algún tipo de violencia, donde se ven presuntamente violados los derechos de las mujeres, ha sido al interior de los partidos políticos o de candidatas a regidurías o diputaciones locales, pero no hay ninguna otra denuncia de candidatas que busquen la presidencia municipal.

Local Reporta IEEG 216 denuncias por violencia política de género; sólo 32 han derivado en procesos sancionadores

“Se han dado no en espacios públicos sino al interior de los partidos, como el hecho de que denuncian que no las registraron o el registro no se hizo adecuadamente, también que se les dijo que se les registraría y no fue así, es decir, se han hecho más denuncias sobre la vida interna de los partidos”, concluyó.