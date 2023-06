Obras contribuyen a reconstruir tejido social: Libia Denisse

En el cierre de su gira por los 46 municipios del estado, la secretaria de Desarrollo Social y Humano, Libia Denisse García Muñoz, aseguró que la infraestructura básica contribuye a la reconstrucción del tejido social, tras realizar la inauguración de algunas obras en las comunidades de Loma de Flores, Barrón y Cerro Gordo, lugares en los que en el último año la incidencia delictiva presentó el hallazgo de restos humanos, el asesinato de cinco estudiantes y una persona de la tercera edad, así como delitos de alto impacto en general.

“Nosotros en lo que nos enfocamos es justamente en obras que tienen este sentido social, que ayudan a la comunidad a tener mejor infraestructura como la que vemos y sobre todo el llamado que hemos estado haciendo ahora en los 46 municipios, es a que no solo cambie nuestra imagen urbana con calles, con electrificación, con pavimentación, si no que busquemos generar este sentido de comunidad, por eso es que estamos impulsando a generar proyectos que incidan de manera integral en las comunidades para no sólo entregar por ejemplo un calentador solar a algunas familias que lo requieren, si no llegar también con programas de prevención de adicciones, con temas de becas para que los niños y los jóvenes no dejen de estudiar”, puntualizó la funcionaria.

Titular de Sedeshu ha visitado los 46 municipios del estado.

En este aspecto resaltó las alianzas que se han generado con la sociedad civil organizada, la iglesia, las asociaciones, para también generar proyectos de vida para las comunidades, sobre todo en aquéllas que tienen altos índices de violencia. “La seguridad no sólo es un factor de recuperación del tejido social, ese es uno de los elementos y desde las diferentes áreas se está trabajando, prevención, seguridad, por supuesto de la mano con los municipios que en coordinación con la federación es un trabajo de todos los días, eso nunca será un trabajo inacabado, yo no creo que en este esfuerzo se llegue tarde, al contrario se sigue reforzado y apuntalando la estrategia del gobernador y trabajando de la mano con los municipios, hoy estamos haciendo esta gira por los 46 municipios que concluye el día de hoy ya en Salamanca (…) el compromiso es seguir trabajando cercanos a las comunidades para llegar con las familias aquellas que más lo necesiten”.

Asignación de recursos

Ante el cuestionamiento sobre los señalamientos del alcalde César Prieto, respecto a una asignación de recursos de manera desigual en el caso de Salamanca, al recibir únicamente alrededor de 50 millones de pesos de los más a diferencia de municipios como León al que le fueron asignados más de mil millones, mientras que a Irapuato y Celaya entre 900 y 700 millones respectivamente de la deuda contratada por Gobierno del Estado; argumentó que estos fueron distraídos de acuerdo a la cantidad de proyectos validados con los que contó cada localidad.

“El (César Prieto) nunca nos ha externado esto, el recurso se asigna a los municipios también en base a los proyectos que presentan, a la viabilidad y al avance de los proyectos ejecutivos, estamos por tener una reunión con él, para ver los proyectos que tiene para este año y el tema siempre ha sido claro, el gobernador nos ha dejado muy claro el trabajar con todos los municipios y así se ha hecho también con Salamanca”, afirmó.