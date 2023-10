Nueva legislación para brindar mayor apoyo a discapacitados

GUANAJUATO, Gto.– Con la iniciativa de reforma a la ley de Educación para el Estado de Guanajuato se busca incorporar la obligación que tienen la Secretaría de Educación de Guanajuato y demás instancias educativas en materia de educación especial o capacitación, externó la diputada panista Katya Soto Escamilla.





La capacitación y preparación educativa permitirá a las personas con discapacidad estar preparadas en el mercado laboral.





La iniciativa fue turnada a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura para su estudio y posterior emisión del dictamen.

“Con esta reforma se pretende proporcionar mayores herramientas a las personas con discapacidad que les permita desarrollarse, interrelacionarse; tener acceso a más y mejores oportunidades de trabajo y, en consecuencia, de desarrollo y crecimiento personal”, precisó.

“Acciones como estas permitirán que las personas con discapacidad se sepan capaces de realizar tareas por ellas mismas sin la ayuda o la presencia de familiares, lo que provoca importantes avances personales”, dijo.

Además, destacó que las empresas se verán beneficiadas y podrán ser más competitivas al contratar a personas con discapacidad, a través de una cultura laboral abierta, sin prejuicios y con responsabilidad social.

Soto Escamilla refirió que los Objetivos de Desarrollo del Milenio para las Personas con Discapacidad subrayan la necesidad de tomar medidas urgentes dirigidas a aplicar y adoptar estrategias e iniciativas de desarrollo que específicamente consideren a dicho sector de la población.

Señaló que se tiene constatado que en la formulación de políticas públicas en diversas ocasiones no se toma en cuenta a las personas con discapacidad o en su caso no se le da seguimiento al cumplimiento de marcos normativos, debido a que en una revisión de 28 países que participaron en la iniciativa vía rápida de educación para todos, se comprobó que 18 de ellos proporcionaban muy poca información sobre las estrategias propuestas para incluir a niñas y niños con discapacidad en las escuelas, o no mencionaban en absoluto la discapacidad o la inclusión.

“La Ley de Educación del Estado de Guanajuato garantiza el acceso al derecho a la educación especial dirigida a las y los estudiantes que tienen condiciones especiales o que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación. Para ello, se deberán identificar, prevenir y eliminar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad y atender a las y los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones”, dijo.





Katya Soto que la educación y capacitación para el trabajo que se proporciona a las personas con discapacidad representa la oportunidad para que adquieran habilidades que favorezcan su ingreso al mercado laboral, así como a ser aceptadas en igualdad de derechos, con sus condiciones específicas, que se traduce en una mayor integración a la sociedad y reducirá la segregación y discriminación.