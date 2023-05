Nombra alcalde a delegados en comunidades, sin convocatoria

Las comunidades de La Palma y la Tinaja, ya cuenta con representantes rurales para lo que resta del gobierno actual, así lo manifestó, el alcalde César Prieto, quien además, señaló que la ley lo faculta para designar a los representantes delegacionales, sin embargo, esto tendrán legalidad hasta que el ayuntamiento los apruebe.

“Yo estoy pensando en designar, porque también la ley me faculta a mí, por ejemplo, en el caso de Rosy de la comunidad de la Tinaja, (los habitantes) la conocen y la apoyan, no necesito hacer elección, no la conozco, nos ha apoyado porque sí ha tenido contacto con la administración, pero, creo que ella tiene el respaldo de la gente y sería ocioso perder más tiempo y establecer ya claramente las delegaciones rurales y urbanas”, explicó.

De acuerdo a la ley, la designación de delegaciones rurales y urbanas, se puede generar de dos maneras; una a través de una convocatoria en donde la ciudadanía elige a una persona y la otra, el presidente municipal tiene la posibilidad de decidir al representante de la comunidad o tiene que pasar a una votación de ayuntamiento, por una mayoría simple cuando hay una elección.

“También lo (designe) en la comunidad de La Palma, les dije están de acuerdo en que ella o él sea (…), de alguna manera, a mí no me dice que tiene que ser una votación de urna y si yo digo a ver aquí estamos y esta persona la apoyan, los y las establecemos, sin embargo, tendrá legalidad en el momento en que yo lo planteé al ayuntamiento, se somete a votación, En este momento aún no es legal hasta que no tenga el sello y el ayuntamiento valide con los votos a las personas que yo voy a proponer”, indicó.

En cuanto a las reglas de operación de la convocatoria para la renovación de delegaciones urbanas y rurales, dijo que el reglamento sigue en revisión, por lo que, no espera que esté lista en la próxima sesión de ayuntamiento, sino hasta la siguiente.

La renovación de comités, es un proceso que permanece estancado desde abril del 2022, esto derivado de las modificaciones que se han hecho a la ley, lo que ha retrasado la convocatoria.

La renovación de comités de participación ciudadana y delegados, es un proceso que debió de llevarse a cabo en abril del 2022, sin embargo, permanece estancado desde hace casi dos años, derivado a que, el alcalde en reiteradas ocasiones señaló que dicho proceso contaba con un desfase de 10 años y la norma no estaba regulada.