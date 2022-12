No se presentarán más cambios de la administración al cierre del año

Tras la salida de diversos directivos dentro de la administración municipal, el alcalde César Prieto Gallardo, señaló que se encuentran analizando los perfiles correctos para poder dirigir las dependencias en donde no se cuenta con directivo.

Con la salidas recientes de los directivos de Derechos Humanos, Instituto Municipal de Salamanca para las Mujeres, Academia de Seguridad, y con los que anteriormente se han presentado dentro de la administración municipal, el alcalde César Prieto Gallardo, añadió que se encuentran analizando los perfiles para poder designar a los próximos encargados de dichas áreas.

Prieto Gallardo, explicó que con la Salida de Ana Luisa Pliego Vázquez, quien fungía como titular de la dependencia de Ordenamiento Territorial de Salamanca, ya se encuentra con la persona a cargo de dicha dependencia municipal.

“En el caso de la academia y por el caso de la ley se seguridad pública del estado tiene que cumplir con el examen de control y confianza para que sea titular, ya tenemos algunas propuestas, se hacen los procesos para poder ocuparlo, mas sin embargo hasta que no se cumpla esto pueda ser oficialmente designado como titular de la dependencia; en cuestión de la oficina de Derechos Humanos estamos buscando una persona que ocupe la posición; en ordenamiento Territorial ya tenemos director, al Arquitecto Gabriel Torres Calderón”, explicó César Prieto.

El edil salmantino, explicó que en el caso del Instituto Municipal de Salamanca para las Mujeres, se encuentran analizando los perfiles para que se pueda contar con la persona adecuada para que dirigía este perfil en beneficio de las mujeres salmantinas.

“En el caso del Instituto de la Mujer, yo no quiero ventilar a nadie, al final de cuentas se dio una dinámica en donde no se favoreció el diálogo, ni la construcción de acuerdos ni apoyo a las mujeres que provocó la renuncia de la directora; estamos en el proceso de búsqueda de un perfil adecuado para que pueda dirigir este instituto tan importante, hasta ahorita estamos en búsqueda de alguien; los dos perfiles presentados, no es que no cumplan pero a mi me da la facultad de poder designar, una de las propuestas es una de las consejeras pero estamos considerando un perfil distinto”, añadió.

Hasta el día de hoy estas son las actuales dependencias municipales en donde se han presentado cambios de los directivos, a unas semanas de que se de por concluida el 2022.