Permanece atención a la juventud sin titular

Desde hace casi dos meses, la Dirección de Atención a la Juventud se mantiene sin un titular, luego de que de manera repentina se diera a conocer la salida de Laura Daniela Ramírez Córdova, quien estuvo en el cargo por 11 meses. Sin embargo, a la fecha se desconoce si existe alguna propuesta para llenar el lugar que quedo vacante.

En ese sentido, el encargado de la Comisión de Cultura, Educación, Deportes y Atención a la Juventud, Iván Casillas Albejar, dijo que a la fecha, no se cuenta con alguna propuesta por parte del director general de Bienestar y Desarrollo Social, Pascual Alarcón Sánchez, para que se ocupe el cargo, no obstante, señaló que es necesario, ya que se trata de una arista de la administración que se está descuidado.

"De momento no tenemos de algún comentario de quién podría ser la otra opción, es importante porque se está descuidando este tema a lo mejor no al 100% porque todavía hay gente que está trabajando en los talleres que ya estaban calendarizados, pero como tal aun no hay director, no sé si a la mejor el maestro pascual, está encargado de esa dirección como tiene varias, pero de momento no me han dicho que haya un nuevo titular, pero, es importante debido al trabajo que ya se estaba realizando", explicó.

Destacó que la mayoría de los acciones que se efectuaron a lo largo de 11 meses ya estaban programados, por lo que en ese aspecto podría no afectas tanto, aun así enfatizó es necesaria una directriz.

Aseguró que se desconocen los motivos que provocaron la salida de Córdova Ramírez, la poco información que se dio a conocer fue que ella abandono el cargo, tras observar algunas publicaciones en redes sociales que manchaban su imagen como titular de la dependencia, obligándola a entregar su renuncia.

Cabe señalar que el edificio de Atención a la Juventud, fue objeto de robo y vandalismo, lo que generó que requiriera una intervención total y aunque recientemente se otorgo al personal un lugar accesible para ellos, aun falta mucho hacer en estas y otras dependencias, indicó el regidor.

En un año de gobierno, la administración municipal encabezada por César Prieto Gallardo, ha sufrido aproximadamente 5 cambios de directores, el primero de ellos se originó solamente unas semanas después de que el nuevo ejercicio de gobierno tomara las riendas del municipio y se generó con la renuncia de Daniela Tamayo, quién había sido anunciada como directora de Turismo, posteriormente fue sustituida por Astrid Rangel, la cual ejerciste cargo durante la administración de ex alcaldesa Beatriz Hernández, a estos cambios le siguieron otros como el de Cristina Esqueda, que paso a la Dirección de Mipymes y dejo la Dirección de Desarrollo Económico, cargo que posteriormente fue ocupado por Héctor Murillo Jiménez, también se generaron cambios en la dirección de Seguridad Pública, Atención a la Juventud, por mencionar algunos.