No reclaman propietarios motocicletas que están en corralón municipal 

En el corralón municipal, se reciben una gran cantidad de vehículos, la mayoría de estos, son motocicletas que son enviadas a este espacio por diferentes razones, sin embargo, de cada 10 vehículos 8 son reclamados y el resto se quedan en el olvido, informó, Luis Daniel Pérez Sequera, director de Movilidad y Transporte.

En ese sentido, el funcionario municipal, dijo que, la mayoría de los vehículos que ingresan al corralón municipal, es porque estuvieron estacionados más de 72 horas en un lugares inadecuados y que a pesar de la notificación emitida a sus propietarios para que los muevan a espacios seguros, prefirieron hacer caso omiso.

La cifra de vehículos que hay en el corralón es variable

Dijo que, la cifra de vehículos que hay en el corralón es variable, debido a que hay propietarios que prefieren no reclamarlos y los dejan en el olvido, pero, existe otros que realizan los procesos correspondientes para que se los regresen especialmente en el caso de las motocicletas.

“Tenemos una buena cantidad de motocicletas en el corralón municipal que ya no las reclaman, desconozco el motivo real, por el cual no lo hacen, pero supongo que podría ser porque dejan pasar mucho tiempo y se les hace el costo excesivo, por no tener los documentos en regla de las unidades, o por las malas condiciones, en las que quedo el vehículo luego de un accidente o por otros motivos, prefieren ya no recogerlas”, explicó.

Además, añadió que a este lugar también ingresan bicicletas, aunque en una mínima cantidad, debido al cambio de movilidad que tiene Salamanca, actualmente, la ciudadanía opta por el uso de motocicletas, para trasladarse a diversas partes del municipio, a pesar de ello, la Ley General de Movilidad, establece el uso de bicicletas en beneficio de la salud y el cuidado del medio ambiente.