Empresas automotrices no aguantarán más paros técnicos: Rangel Segovia

Alejandro Rangel Segovia, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Metal Mecánica Automotriz (Sitimm), aseguró que los paros técnicos ocasionados por las huelgas en Estados Unidos sólo podrán ser soportados por tres meses, por lo cual no se proyecta que haya más paros para el 2024 por esta causa.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

En entrevista con Organización Editorial Mexicana, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Metal Mecánica Automotriz (Sitimm) de Guanajuato, dijo que luego de que el sindicato United Auto Workers ampliará el pasado viernes su huelga contra las principales empresas automotrices de Estados Unidos, al irse a paro en los 38 centros de distribución de autopartes operados por General Motors y Stellantis en 20 estados, las empresas en México también sufrirían de manera directa por estas razones, por lo cual también tendría que haber paros en el país de estas fábricas incluyendo las del estado de Guanajuato.

Lee también: Se mantiene SITIMM en la lucha por el contrato colectivo en Fraenkische

Con base en ello, Alejandro Rangel Segovia explicó que estás sólo pueden parar durante un máximo de tres meses, es decir, hasta el mes de diciembre, por lo cual esperan que estas no se desplacen hasta el 2024, pues, además, aseguró que las empresas no aguantarían y colapsarían.

Alejandro Rangel Segovia agregó que espera que este conflicto llegue a su fin durante los próximos días, pues de lo contrario esto traería graves consecuencias a sector automotriz no sólo de México y Estados Unidos, sino del mundo.

“No, esperemos que no, pues no hay negocio que aguante; el escenario es, y hasta incluso el sindicato americano lo dijo, sólo hay para mantener los apoyos económicos a mis afiliados que estallen en huelga hasta por 11 semanas o tres meses nada más, pero pues no creo que haya empresas que quieran dejar de producir una cuarta parte del año como quedaría”, puntualizó.