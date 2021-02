No hay condiciones para que Guanajuato pase a semáforo naranja: Obispo

En Guanajuato aún no hay condiciones para que haya un cambio de semáforo, sobre todo porque los contagios y muertes siguen, pues incluso hay días que en el estado mueren el 10% de las personas que han sido afectadas por la Covid-19.









Así lo señaló el Obispo de la Diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, quien dijo que luego de que sólo Guanajuato y Guerrero permanecieron en semáforo rojo, es necesario reforzar las medidas sanitarias, pero insistió en el que estado aún no está listo para pasar a naranja, pues no hay las condiciones todavía.

“A mí me sorprende que tengamos días con fallecimientos de alrededor de más de 100, cuando en todo el país son un poco más de mil y que tengamos nosotros un 10% es algo grave”.

Enrique Díaz Díaz | Obispo de la Diócesis de Irapuato.

“Sentimos que no han bajado los contagios y muertes, bajan un día, pero al día siguiente están más altos y a mí me sorprende que tengamos días con fallecimientos de alrededor de más de 100, cuando en todo el país son un poco más de mil y que tengamos nosotros un 10% es algo grave, entonces no creo que sea conveniente cambiar ahorita de semáforo.

“Más bien yo llamaría a que tengamos cuidado en seguir las medidas, porque a los semáforos no les hacemos mucho caso, lo importante es que cuidemos las medidas que son necesarias para ir frenando la pandemia”, dijo el Obispo de la Diócesis de Irapuato.









Enrique Díaz Díaz dijo que el que el estado siga en rojo “nos exige a tener más medidas de precaución, más cuidado, más cercanía con todos”, por lo que hizo un llamado a la feligresía a aplicar las medidas sanitarias correspondientes, como son usar el cubrebocas, lavarse constantemente las manos con agua y jabón o aplicarles alcohol en gel, además de no hacer reuniones innecesarias y evitar en lo posible salir de casa, si no es estrictamente necesario.