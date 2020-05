No es valida renuncia al PAN de regidora

El Presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional, Galo Carrillo Villalpando, informó que recibió una carta de renuncia a nombre de la regidora, Isabel María Campo Martín, sin embargo, carece de validez oficial ante el partido, ya que no cumple con los estatutos de la institución.

Según lo establece el artículo 75 del Reglamento de Militantes del PAN, las renuncias deben presentarse ante el Registro Nacional de Militantes y podrán remitirse a través de los directores de afiliación, acompañados de la credencial para votar.

Reciben carta de renuncia sin apego al Reglamento de Militantes de Acción Nacional

El dirigente de Acción Nacional dijo desconocer el origen de la carta, ya que no fue entregado por la regidora de forma personal, ni con documentos oficiales que acreditarán su veracidad.

“La carta me la entregó su esposo en mi domicilio, con lo cual yo me doy por enterado de su intención, pero no es el procedimiento correcto para llevar a cabo el trámite y que surja efecto”, dijo Galo Carrillo.

Además señaló que, el partido ha tenido un distanciamiento con Isabel Campo, desde el año pasado, debido a las conductas y decisiones que ha tomado la funcionaria, las cuales son contrarias a los ideales y valores del PAN.

Dijo que el distanciamiento inició desde que la Regidora votó la aprobación del Informe de Gobierno de la alcaldesa, Beatriz Hernández, el cuál carecía de la información real que debía entregarse a los salmantinos, y en cambio era solamente un documento plagado de autoelogios y actividades de promoción.

“En su calidad de regidora, no ha acatado ni cumplido con las decisiones previas que como fracción acuerdan los representantes del PAN en el Ayuntamiento de Salamanca, las cuales van siempre enfocadas en el bien común, en el bienestar y seguridad de las familias, no para contentillo de la alcaldesa”.

Carrillo Villalpando agregó que Isabel Campo, tampoco ha cumplido con sus obligaciones como militante, como el pago de sus cuotas, a las cuales está obligada al formar parte de una administración municipal.

“Todas estas conductas y otros temas que se están investigando, ya se habían tratado en el Comité Directivo Municipal, y son motivo de un procedimiento disciplinario, el cual podría concluir con su expulsión del partido, sin embargo, por cuestiones de la misma normatividad, no se pueden dar a conocer avances todavía”, comentó.

Por último, reiteró que el compromiso de Acción Nacional y de todos sus militantes debe ser con los ciudadanos, con los principios de bien común, solidaridad, subsidiariedad, y no obedecer a intereses personales o de gobernantes.