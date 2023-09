No debe condicionarse ingreso a escuelas

GUANAJUATO, Gto.- No debe condicionarse el ingreso a los planteles de educación pública en el estado de Guanajuato, afirmó la diputada local Irma Leticia González Sánchez quien afirmó que será vigilante que no se cobren en las escuelas las cuotas, porque son voluntarias.

Te recomendamos: Padres de familia realizan excesivos gastos en la compra de los útiles escolares

A su vez, el diputado David Martínez Mendizábal dijo que fue reportado por abuelitos y padres de familia que en el municipio de Salvatierra en una escuela la directora y los maestros están solicitando una cuota de manera obligatoria, “pero espero que sea un caso aislado”.

González Sánchez afirmó “el establecimiento de cuotas, siempre a pesar de que son voluntarias, siempre se piden en las escuelas públicas y yo he hecho énfasis con los padres de familia que son voluntarias, no obligatorias”.

Local Cuotas escolares son voluntarias: SEG

Enseguida aseguró que “hay quienes no son admitidos o no son inscritos porque no aportan esa cuota que están pidiendo cada uno de los maestros y que no es una cuota fija, es de acuerdo a la directora o director que se lo solicita”.

La secretaria de la comisión de Educación del Congreso Local, externó que “ahorita nos llama la atención el que se haga ahora diciendo como pretexto por los cuadernillos que van a asesorar, esperemos que no sea por eso”.

De la misma forma, la legisladora local de Morena consideró que los cuadernillos que está distribuyendo el gobierno del estado “está plagado de publicidad, esos sí tienen mensajes subliminales totalmente, está todo pintado de azul, como dice la canción”.

En ese sentido, comentó que analizarán los cuadernillos que se están otorgando como apoyo para que no traiga información subliminal.

Estimó que se distribuirán más de 650 mil ejemplares, mochilas con útiles que se van a repartir y van con el logo y los mensajes que trae información. “Que no digan que lo están metiendo como un complemento, es publicidad la que están repartiendo”.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Para terminar, reiteró que estarán atentos tanto en la fe de erratas y el pago de cuotas “porque no debe haber un solo niño que se quede sin escuela porque no pague sus cuotas.