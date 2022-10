Nenis, principal eje económico surgido de la pandemia

Nenis, mujeres emprendedoras que tomaron empuje durante la pandemia de covid 19, muchas de ellas perdieron su empleo y decidieron emprender, hoy en día, algunas de ellas buscaron y lograron establecerse, de nenis ahora son empresarias.

Sobre este tema, habló Claudia Martínez, lider de AMEXME en Salamanca, quien explicó que mujeres se acercaron a este grupo de empresarias, para buscar consolidarse y poder vender sus productos, actualmente entre 15 a 20 mujeres, de ser nenis a emprendedoras hoy inician un camino como empresarias.

“A la asociación se nos han acercado varias mujeres, sobre todo en este tiempo de pamdemoa en que todos teníamos que trabajar en casa y las llamadas nenis que surgieron durante esta pandemia ya tienen sus negocios, han seguido laborando y puesto su establecimiento, se animaron a rentar algunas porque ya no podían en el hogar, porque ya no les daba abasto, definitivamente siguen algunos otros factores que no nos permiten estar como muy solventes, pero han surgido más, sin embargo, las que inicialmente surgieron ahora las llamamos emprendedoras porque ya quieren facturar y les han hecho pedidos de empresas y es lo que buscamos fomentar la formalidad”, explicó.

Invitó a las mujeres emprendedoras a acercarse para solventar dudas y hacer crecer su negocio, ya que hay salmantinas con diversos talentos que merecen ser dados a conocer.

Por su parte las mujeres dedicadas a este giro comercial, señalaron que esta actividad es complicada debido al engaño que pueden llegar a sufrir de supuestas compradoras, además del tema de inseguridad Al que se exponen al buscar “puntos medios”, para realizar sus entregas y concretar sus ventas.

“Es una gran oportunidad, sin embargo, como en todo negocio existe un riesgo, para nosotras como nenis nos pueden dejar votadas con la mercancía o los pagos, además de que debemos buscar puntos estratégicos donde no estemos expuestas a sufrir algún robo o algún otro tipo de situación desagradable para nosotras como mujeres”, relató Andrea Jiménez madre de familia, que tras la pandemia perdió su empleo y tuvo que buscar una nueva forma de ingreso para su hogar.

A través de los diferentes grupos en plataformas como Facebook o WhatsApp, las nenis ofertan una gran gama de productos que van desde alimentos, ropa, cosméticos, accesorios para el hogar, bisutería, regalos e incluso servicio para el cuidado o paseo de mascotas, por mencionar algunos.