Necesitamos quitarles los consumidores a grupos generadores de violencia: Daniel Díaz

IRAPUATO, Gto.- El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, aseguró que la inseguridad la están combatiendo al quitarle los consumidores a los grupos que se dedican a la venta de drogas y por ello señaló que la prevención debe fortalecerse, pues si hay demanda, la oferta de estupefacientes seguirá.

Durante su asistencia a la reunión mensual con empresarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Irapuato-Salamanca, Daniel Díaz Martínez dejó en claro que aunque a él ni a la dependencia a su cargo les corresponde hacer labores de seguridad, sí está llevando a cabo estrategias para disminuir la cantidad de consumidores de drogas en el estado y si eso se logra, se podría dar una reducción de los índices delictivos que éste tiene.

Daniel Díaz Martínez explicó que de los más de seis millones de habitantes que hay en el estado, entre 500 mil y 600 mil tienen problemas de adicciones con las drogas.

"De esos 500 mil, ¿cuánto dinero creen que se gastan dinero en comprar una dosis al menos? Pongamos que 50 pesos, todo eso lo tenemos documentado, porque tenemos marcado dónde lo consiguen y cuánto cuesta.





En Guanajuato se trabaja por reducir el número de adictos.





“Si multiplicamos 50 por 500 mil, dan tres millones por día, 900 millones al mes por 12, todo eso, ninguna de las empresas ni de las dependencias tiene un presupuesto de esa naturaleza, ese el tamaño del reto, ese el tamaño del negocio y lo que necesitamos, quitarles a los consumidores, porque la violencia sí tiene que ver en gran medida, no totalmente, pero sí con la distribución de estas sustancias adictivas”, dijo el Secretario de Salud de Guanajuato.

Díaz Martínez señaló que por ello toda la sociedad tiene que unirse a fortalecer la estrategia Planet Youth, pues explicó que en Islandia, de donde proviene este programa, se tardaron 20 años en reducir las adicciones; incluso, dijo que en su momento hubo alrededor de 20 anexos en territorio islandés, que apenas tiene alrededor de 300 mil habitantes, ya ahora sólo tiene uno.





Algunos centros de rehabilitación ayudan, pero no son la solución: Díaz.





No obstante, señaló que la solución no será poner más anexos en el estado, pues aunque reconoció que los que hay y que están operando de manera correcta son de ayuda, un internamiento no asegura una rehabilitación pues se tiene documentado que 50% de quienes fueron ingresados a un lugar de estos para atender sus adicciones, recayó en el consumo de alguna droga.

“Ahorita sí son necesarios (los anexos), no lo niego, los reconozco, pero necesitamos regularlos y el tamaño del problema es tan grande, es un monstro de mil cabezas, que entre más conozco del tema, sé que ni estos 154 millones de pesos (destinados al tema de prevención desde la salud mental) van a ser suficientes, por eso creo que todos nos debemos sumar a fortalecer la prevención”.