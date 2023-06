Necesario legislar para visibilizar violencia estética

GUANAJUATO, Gto. (OEM-Informex).- “La violencia estética no es tan reconocida como los otros tipos de violencia y no es correctamente visibilizada, por ello el Grupo Parlamentario de Acción Nacional insiste en impulsar una reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en esta materia”, apuntó la diputada Martha Hernández Camarena.

Esta propuesta se analiza al interior de la comisión para la Igualdad de Género del Congreso Local.

No es visibilizada la violencia estética en Guanajuato.

Sobre el particular, Hernández Camarena externó que quienes no cumplen con el canon de belleza vive bajo presiones sociales, discriminación, acoso o frustraciones.

“La violencia estética no es tan reconocida como los otros tipos de violencia y no es correctamente visibilizada; no obstante, las niñas, adolescentes y mujeres tienen desde los primeros años de vida un ideal de belleza, el no cumplir con esa exigencia social, es motivo de cuestionamiento, señalamiento, rechazo y de discriminación”, apuntó.

La diputada local dijo que el auge del internet y las redes sociales han traído consigo la difusión de vidas perfectas, donde se exponen imágenes de miles de personas con apariencia feliz y cuerpos perfectos.

“Para algunas personas el color de la piel, la edad, la estatura, el peso, son motivo de discriminación. Quienes sufren sobrepeso u obesidad siempre están expuestas a múltiples situaciones que atenta contra su dignidad, viven bajo el estigma del peso, son blanco de chistes burdos y apodos”, lamentó.

Niñas y mujeres que sufren por sobrepeso u obesidad sufren discriminación.

En el análisis de la propuesta de reforma, las y los funcionarios de las instituciones que fueron consultadas externaron que, en caso de ser aprobada, favorecerá a que las mujeres vivan una vida libre de violencia y a desarrollarse plenamente; generar medidas para prevenirla, combatirla y entender sus efectos.

Por su parte, la representante de la Universidad de Guanajuato se congratuló por la propuesta y agregó que, pese a que es necesario, la normatividad nacional no prevé este tipo de violencia.

Las y los presentes coincidieron en la necesidad de regular este aspecto, pues las exigencias para cumplir con estereotipos de belleza recaen particularmente en las mujeres y tienen serias afectaciones en su desarrollo y salud física o mental.

“Encuadrar en esos cánones de belleza, se traducen sin duda alguna en violencia, en violencia estética, la cual se materializa a través de la presión social para cumplir con un prototipo estético a costa de todo, incluso de la propia vida”, terminó.