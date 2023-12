Necesaria revisión de norma de la prohibición de uso de plástico

A pesar de que en 2020, se modificó el reglamento de Medio Ambiente, referente a la prohibición del uso de plástico, al no contar con un marco técnico bien estipulado respecto al uso de bolsas reciclables, lo que ha impedido la aplicación de multas para los comercios que continúan utilizando este polímero, indicó el director de Medio Ambiente, Alberto de la Torre Gleason.

Te recomendamos: Gobierno municipal se suma a las actividades de reducción de uso de plástico

“No podemos aplicar multas, porque la parte del uso de bolsas de plástico que se implementó en el reglamento durante la administración pasada, no se logró cuadrar bien la parte técnica para verificar el cumplimiento de las bolsas reciclables, eso tiene un sustento de normas técnicas nacionales, que lleva un proceso poder implementar y aunque está dentro del reglamento no está al alcance de realizarse al día de hoy”, explicó el funcionario municipal.

En ese sentido, De la Torre Gleason, señaló que, para que se puedan aplicar multas es necesario hacer un proceso de revisión al reglamento, para poder dar cumplimiento a todas lo señalado por la normativa, algo que no se pensó por la administración anterior en su momento, sin embargo, todavía es complicado llegar a este punto, porque hay muchos puntos como realmente establecer qué tipo de bolsa es degradable o no. “Es una norma técnica no oficial y para establecer eso no lo consideraron cuando se hizo el reglamento en esa administración”, indicó.

La prohibición de bolsa de plástico en Salamanca se hizo oficial desde el 31 de agosto del 2020, luego de que se publicó en el Diario Oficial del Estado de Guanajuato, en donde se señaló la revisión y actualización del Reglamento para la Protección y Preservación del Medio Ambiente para el Municipio, en el cual, se contemplan la aplicación de multas por el incumplimiento a la disposición que van de las cinco a las 200 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Suscríbete a nuestra edición digital

A la fecha, hace falta un estudio en donde se determinen los materiales que son o no biodegradables, así como conocer su regulación y las acciones a tomar