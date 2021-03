Mujeres siguen en la lucha contra el Sars-Cov-2

Mariana Arredondo Morales trabaja como enfermera en una clínica de salud pública en la ciudad de Salamanca, es una de las tantas mujeres que ha decidido cambiar el vestido por las batas para hacer frente a la pandemia a tendiendo a los enfermos en el área Covid-19.

Para ella, enfrentarse a una nueva forma de trabajar y vida fue complicado, pues requirió de un cambio de rutina casi en su totalidad, situación que influyó en su trabajo y en el cambio de hábitos con su familia.

No está en su mente dejar de ser enfermera.

“La mayoría de las veces trabajo en el área Covid-19 en diferentes turnos, por lo que he tenido que evitar el contacto físico con mi familia más cuando me toca toda la semana en el área Covid-19, mi papá me dice siempre que me cuide mucho y lo entiendo está preocupado, pero sigo poniendo mi fe en Dios y sé que él me protegerá”, dijo.

Mariana es consciente del compromiso que tiene con la gente y mayormente con los pacientes que ingresan a la unidad de salud donde trabaja, por ello, ella, en conjunto con su equipo de trabajo forjado por puras mujeres, buscan levantar los ánimos de las personas que tienen a su cuidado.

“Para los pacientes es muy difícil estar aislados, sin contacto con sus familias, por eso, buscamos siempre animarlos, les ponemos música y a realizar algunas cosas, los llamamos por su nombre y los escuchamos”, expresó.

Precisamente por esa cercanía con los pacientes, para ella y su equipo de trabajo conformado por sus compañeras y amigas Zaira, Natalia, Nora y Susí, ha sido muy difícil despedirse de un paciente que perdió la batalla contra la Covid-19.

"Es muy difícil porque los pacientes se convierten en parte de nosotros, son como otra nueva familia, la convivencia diaria con ellos genera que empieces a conocerlos, a llamarlos por sus nombres, creamos un vínculo especial con ellos, los vemos cuando ingresan a la clínica, pero cuando nos enteramos que fallecieron la noticia nos impacta, porque aunque llevemos años en esta labor de enfermería nunca te acostumbras”, expresó.

Dentro de las labores que ha realizado como enfermera está el tender la cama de los pacientes, medicarlos, ayudarlos en el aseo personal y en el caso de los pacientes intubados se les apoyan con la cuantificación de los líquidos para que puedan respirar e incluso ayudan a los pacientes a levantarse de sus camas cuando están postrados de por vida.

Mariana, al igual que su equipo conformado por mujeres luchadoras y de gran corazón, se sienten agradecidas con el recogimiento que la sociedad ha realizado al personal de salud al que han llamado “héroes” que dan su vida ante la batalla que enfrentan contra la epidemia del Coronavirus.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Nieve artesanal, su mayor legado

"En mi mente no ha pasado la idea de dejar de prestar mi servicio a la población, sigo firme en la lucha para dar batalla al coronavirus aunque los días sean agotadores o cansados, así padezcamos el estrés emocional y los estragos físicos que deje el equipo de protección de salud, estoy firme en no tirar la toalla y seguir trabajando”, puntualizó.

Mariana, Nora, Zaira, Natalia y Susi son un ejemplo de mujeres que ante la adversidad han buscado sacar una sonrisa a los pacientes y que la actual pandemia del coronavirus les ha ayudado a reafirmar su vocación de servicio ante la sociedad.