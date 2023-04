Mujeres no denuncian acoso digital por miedo a señalamientos

En Guanajuato, se cuentan con 14 casos de mujeres que han intentado poner una denuncia ante la fiscalía del estado de Guanajuato por violencia digital, sin éxito alguno, por ello, Olimpia Coral Melo Cruz, activista y creadora de esta ley hizo un llamado a la procuración de justicia a capacitarse en los temas de perspectiva de género y a no reevictimizar estos casos.

De acuerdo a lo señalado por la activista, el estado de Guanajuato podría considerarse, una de las cinco entidades con mayor proliferación de explotación sexual en los espacios digitales, según investigaciones y el mapeo que han realizado en los últimos dos años.

“Tenemos el reporte de 14 mujeres que han intentado poner denuncias por la ley Olimpia, dentro de las fiscalías en nuestro estado y que por desgracia se han hecho ausentes las autoridades, de las cuales, tres han sido reevictimizadas principalmente por su familia, dos de ellas, por desgracia ni siquiera tuvieron la intención de poner una denuncia, porque le tenían más miedo a los señalamientos que pudiera recibir de sus familias, eso significa que todas y todos somos responsables de este tipo de violencia”, explicó.

Dijo que a pesar de que Guanajuato, fue de los primeros estados que aprobó la ley Olimpia, esto no garantiza que las mujeres guanajuatenses tengan acceso a la justicia, por lo que, pidió a las autoridades seguir fomentado la prevención en todos los aspectos tanto para las mujeres y niños y niñas, además, llamó a las administraciones de procuración de justicia a capacitarse desde una perspectiva de género y respaldar a las víctimas.

“Quienes difunden, distribuyen, comercializan y romantizan la explotación sexual de las mujeres, son principalmente el problema y es donde, debe de ir el enfoque para la responsabilidad de que lo virtual es real y por esto damos entendido que la ley Olimpia no es solo un conjunto de reformas sino de un movimiento y hasta que no haya todas las mujeres seguras en internet, no vamos a seguir descansando mis compañeras y yo por esta lucha”, indicó.

Asimismo, señaló que Guanajuato, también se ubica dentro de los primeros cinco lugares en explotación sexual infantil a raíz del espacio digital, lo que significa que la toma de fotografías de los menores en lugares comunes, es una situación que comienza a prestarse para este delito e invitó a los padres de familia a tener precaución con este tipo de actividades, que en ocasiones llegan a romantizarse.