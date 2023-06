Mujeres, las que más emprenden en México, pero en la informalidad

Sonia Garza González, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas (AMMMJE) dijo que el número de mujeres que tras la pandemia comenzó a generar sus propias oportunidades va a la alza, sin embargo, más del 80% lo hace en la informalidad.

En entrevista exclusiva para la Organización Editorial Mexicana, Sonia Garza González detalló que en México son millones de mujeres las que tienen como fuente de empleo negocios propios, lo que le genera al país cerca de 10 millones de pesos diarios.

Mujeres emprendedoras generan más de 10 mdp al día.

Según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señala que en México hay más de cinco millones 900 mil mujeres emprendedoras, sin embargo, el 83% lo hacen en la informalidad.

Con base en esto, la presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas (AMMMJE) aseguró que las emprendedoras se siguen enfrentando a diversos obstáculos que impiden que sus negocios prosperen y se consoliden en la formalidad.

“Tenemos mucha participación de las mujeres en el sector empresarial, lamentablemente la mayoría lo hace desde la informalidad; desgraciadamente la informalidad es un problema grave pues trae consigo muchos problemas como es no poder acceder a mejores precios, no poder ofrecer sus productos a los grandes corporativos, no poderse sumar a las cadenas de valor, no recibir apoyos de gobierno o no tener un buen plan de jubilación o lo más grave, que sus empresas no puedan trascender en el tiempo”.

Detalló que existen al menos tres principales barreras para su desarrollo: el trabajo no remunerado, falta de financiamiento y el costo de la formalidad, este último por la falta de conocimientos en administración y de orientación en el tema.

“La falta de tiempo, la falta de información y por desconocimiento y porque no decirlo, por no tener un SAT amigable”, mencionó.

Agregó que ante este panorama al que se enfrentan las mujeres emprendedoras en México, para solucionarlo, AMMMJE se ha encargado de resaltar la importancia de que se promueva la cooperación entre programas del sector público y privado para guiar y financiar a las mujeres que estén en el proceso de abrir sus negocios.

“Lo que nosotros hacemos en la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa es ayudarles a perderle el miedo a la formalidad, pues estar en la formalidad es estar en la legalidad y con ello obtener muchos recursos que el mismo gobierno tiene y sobretodo a crecer, a tener mejores oportunidades, pues por ejemplo, una mujer que factura puede unirse a las grandes cadenas ancla y puedan ellas ser las proveedoras de estas empresas y así generar una empresa firme”, agregó.