Moto envíos esperan repunte de servicios en cierre de 2023

Durante el último mes del 2023, el servicio de moto envío ha sido un gran aliciente para el apoyo en la economía en los prestadores de este servicio, así como en la mejora económica del comercio local al ofrecer al usuario un servicio de traslado de alimentos o productos a costos accesibles y tiempos reducidos.

“Este año el comercio salmantino se ha visto beneficiado, si hemos visto a gente en la calle o en eventos y participar en el desarrollo del mismo y respecto a nosotros como moto envios la gente si nos solicita para hacer sus servicios, obviamente muchas personas que están vacaciones prefieren salir a hacer sus compras y otras piden que hagamos entrega”, detalló César.

Esto presentó un auge durante la pandemia por Covid-19, en donde tras el miedo de poder contagiarse, los habitantes hicieron uso de este servicio para poder realizar sus compras o diversas actividades.

“Al menos en mi punto de vista si hemos tenido beneficio, ha sido una buena temporada, he visto a varios compañeros por distintos puntos de la ciudad; posterior a la pandemia de Covid-19 la gente pasa más tiempo con su familia, porque ahora si nosotros somos los encargados de hacer las filas y las cosas por las personas”, señaló Cesar.

El moto envío César dijo, “esperamos cerrar bien el año, seguir trabajando además de que más gente se integre a trabajar con nosotros porque no es un trabajo fácil soportar los cambios de clima, filas, tráfico y las complicaciones que se suscitan en los pedidos aparte de las estafas o asaltos pero fuera de todo esto, la verdad si vemos que han sido buenas temporadas para moto envíos y comercio local”.

Por otro lado el prestador de servicios Bryan señaló que dentro de sus cuatro años dedicados a este trabajo, no se había presentado un panorama complicado como lo ha sido este 2023.

“Este año no ha sido de gran demanda como en años anteriores, quizá se puede deber a que ya también hay mucha competencia, porque ya cualquiera es moto envío; yo tengo cuatro años dedicándome a este servicio me he fijado que cuando hay más demanda es en días festivos o en este mes es cuando aumentan las llamadas para que hagamos servicios”

En lo que coincidieron ambas personas es que, “esperamos que esta última semana puedan aumentar los servicios, aunque ya cada uno tiene sus clientes de base y a lo mejor ello es lo que nos hace el favor de pedir nuestros servicios y confían en nosotros”.