Salamanca, Gto.- Luego de que Morena reveló las candidaturas en razón de género para los 46 municipios de Guanajuato, la cual en Salamanca estaría reservada para una mujer, el presidente municipal César Prieto no descartó que aún haya posibilidad de contender por la reelección; sin embargo, esta determinación pudiera ser parte de una estrategia política para borrar de la entidad al grupo de los Prieto.

“Sé que están esperando una reacción de parte nuestra, como violenta y no va ser (…) es una reserva que al final puede cambiar, por eso les comento que dentro del partido con ciertos intereses que ellos tendrán para poder hacer esto, es una sorpresa lo que están llevando a cabo, pero soy muy respetuoso, siempre he ido contra corriente, cuando los dirigentes del partido no estaban ni siquiera en Morena, nosotros ya estábamos aquí hemos dado la pelea contra el PAN, contra la derecha y ahora sí que personas que a lo mejor no conocen o no sé con qué intención lo hacen, pues vamos a esperar que sea el partido el que determine”, externó el edil.

Respecto a una posible ruptura de Morena en el estado y la posibilidad de que el grupo de Alma Alcaraz y Ricardo Sheffield, quieran borrar del mapa político al grupo de la familia Prieto, se limitó a reiterar a su grupo como obradorista, leal al Presidente.

“Yo no lo digo, yo no voy a decir nada, vamos a esperar, nosotros somos obradoristas, somos gente leal al Presidente y primero que el partido está el presidente Andrés Manuel, el proyecto con la doctora Claudia y en Salamanca en particular estamos con la gente de Salamanca y también a la gente se les va a consultar -¿qué opinas de esto?- y a lo mejor la opinión que tú me dijiste pueda ser una posibilidad, pero nosotros estamos muy tranquilos (…) esto es una situación que se podía venir igual que la encuesta, que también fue una situación algo preocupante, alarmante, sorpresiva, esto es algo similar y quienes están haciendo eso tienen ya experiencia en temas de esa naturaleza y lo único que les digo es que tengan tranquilidad, calma, vamos a seguir firmes en este proyecto y vamos a buscar qué fue lo que pasó e informar a la ciudadanía”, admitió.

En este mismo sentido César Prieto confió a que, “siempre hay una alternativa, yo lo que les quiero comentar no está nada cerrado, yo estoy muy tranquilo, al final de cuentas creo hay quienes se están evidenciando con esta conducta, y ya a nivel nacional tendrán que determinar qué está pasando, porque no es algo normal lo que está proponiendo el Comité Ejecutivo Estatal y al final lo único que están haciendo es abriendo la ventana de evidenciarse a que lo que está pasando en Guanajuato”.

En cuanto si a esta designación de género pudiera abrir la puerta para que su esposa, la presidenta del DIF Municipal aparezca en las boletas de 2024, prefirió no adelantarse y esperar a la determinación final del Consejo Nacional de Morena.

“Yo no quiero adelantarme, ese es otro tema que van a tener que resolver allá también los que nos quieren cerrar las puertas, vamos a seguir trabajando por Guanajuato, por Salamanca, por Morena somos firmes (…) no estoy sorprendido, de hecho yo lo platiqué desde antes que iban hacer algo como este tipo de cosas y ya sabíamos que podía venir algo así”, concluyó.