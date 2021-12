Mil millones menos a Guanajuato a programas

Jesús Oviedo Herrera, Secretario de Desarrollo Social y Humano (Sedeshu) de Guanajuato, informó que la dependencia sufrirá un recorte presupuestal de mil millones de pesos para el próximo año que atenta contra los programas sociales para atender a las personas de escasos recursos.

El funcionario estatal señaló que para el 2022 no podrán disponer del crédito al que podían acceder este año y con el cual se daba atención es a los programas para satisfacer las necesidades de familias de escasos recursos en la entidad.



“Tenemos un presupuesto recortado, de entrada ya no tenemos los mil millones de pesos que pudimos manejar con el tema del crédito que se tenía contactado, de entrada es esa cantidad ya recortada, no tenemos ese recurso que pudimos ejecutar este año y el próximo no lo tendremos, y por lo tanto lo que vamos a hacer y lo que ya hemos venido haciendo es con los municipios acercarnos con ellos y establecer que hagamos sinergia".





Federación atenta contra programas sociales de Guanajuato.





Señaló que ante los recortes presupuestales han recurrido a la creación de una estrategia para hacer sinergia con los municipios de la entidad para dar los resultados esperados por la ciudadanía y dijo que pese a los recortes federales entregarán buenos resultados.



Refirió que se enfocarán en las necesidades primordiales de la ciudadanía, ya que la mayoría de la población que tiene rezago social demanda mejora en servicios públicos como drenaje, agua potable y energía eléctrica.



Añadió que en en materia educativa hay una encomienda por poner un alto al rezago educativo que, durante la pandemia ha registrado un aumento principalmente en los municipios más alejados de la entidad.