México, país más peligroso para periodistas

CELAYA, Gto. (OEM-Informex).- De acuerdo con la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), en 2022 y por cuarto año consecutivo México se mantuvo como el país más peligroso para los profesionales de la información al sumar 11 periodistas asesinados, solo tres más que en Ucrania y se informó que a pesar de las presiones de la sociedad civil y las organizaciones internacionales, en los últimos 10 años el país suma al menos 80 periodistas asesinados por ejercer su profesión.

Por tal motivo, la Iglesia Católica llevó a cabo este domingo la Jornada de Oración Mensual para pedir a Dios por los asesinados, desaparecidos y atentados contra periodistas y defensores de los derechos humanos.





Al respecto, el Obispo de la Diócesis de Celaya, Monseñor Víctor Alejandro Aguilar Ledesma, mencionó que la Iglesia seguirá pidiendo por los periodistas para que tengan un lugar de trabajo digno, bien remunerado y con seguridad, para que tengan la libertad de ejercer su trabajo y para que la libertad de expresión sea verdadera, ya que dijo, existe una libertad de expresión que está digerida y muy presionada de tal manera que se vuelve muy oficial y no corresponde con la realidad, sino con lo que se quiere que se diga.

“El periodismo tiene que coincidir con la verdad, el periodista tiene que amar la libertad para que nosotros los que leemos, escuchamos las noticias estemos bien informados, si no nos desinforman. Finalmente, pedir al señor para que existan garantías en su trabajo porque sigue habiendo asesinatos y presión a los periodistas”.

“El caso emblemático con Ciro Gómez Leyva es serio, difícil, nadie se echa la culpa, se exoneran del tema, tanto la delincuencia, la parte oficial, nadie quería saber nada, como si hubiera sido algo espontáneo cuando fue premeditado. Son temas donde vemos la dificultad que se tiene en México para vivir y expresar la verdad, está en riesgo la libertad de expresión hay que garantizarla, son garantías fundamentales”.





LA AUTORIDAD DEBE INFORMAR A LA SOCIEDAD SOBRE ACONTECIMIENTOS DELICTIVOS

Por otra parte, Monseñor Aguilar Ledesma comentó que ante la evasiva de las autoridades municipales de informar a los ciudadanos celayenses sobre los acontecimientos delictivos en la ciudad, cuando en el extranjero sí lo hacen, es importante que reconozcan que la población tiene derecho a estar informada con veracidad, además de que cree conveniente que se trabaje en conjunto para resolver el problema.





También dijo que cuando la violencia no se controla y sigue a la alza no se puede seguir diciendo que se trata solo de la percepción ciudadana, ya que eso depende de a quién se le pregunte, sino que de lo que se debe hablar es de la realidad numérica y de lo que pasa cuando hay asaltos a los centros comerciales, los homicidios y robos.

Destacó que es importante que la autoridad no se sienta sola, “que traten de involucrar a la sociedad organizada o no tan organizada para que podamos colaborar, porque haciéndose a un lado o pensando que no diciendo las cosas se resuelven es dejar que las cosas vayan aumentando”.

“Tenemos que tomar más en serio los temas que preocupan a la sociedad y ellos como servidores de la comunidad deben no solamente dar paliativos, sino informarnos, debemos comprometernos para que corresponsablemente saquemos adelante un tema que a todos nos ocupa y nos debe ocupar”, finalizó el obispo.