México estará presente en Burning Man 2023

Ricardo Martínez Herrera conocido artísticamente como “Riikc” originario de Salamanca, Guanajuato, es un mexicano que tuvo que migrar a Bélgica en busca de cumplir sus sueños; hoy trabaja en la escultura de aluminio luminiscente de seis metros de largo que representa al ajolote “Spirit Guide”, una obra para el festival “Burning Man 2023” (Hombre en Llamas), que se llevará a cabo del 27 de agosto al 05 de septiembre en el desierto de Nevada, en el que participarán artistas y personas de más de 40 estados de EE. UU. Y 35 países.

Para esta edición el festival otorgó becas a 70 artistas que presentarán sus creaciones que rodearán la escultura central en forma de hombre de poco más de 40 metros que marca el fin del Hombre en Llamas al ser incinerada en esta metrópolis temporal, esto se remonta a los orígenes del evento en 1986 y que desde entonces acoge a miles de participantes que disfrutan de música electrónica, arte y expresión personal.

Riikc fue elegido de entre 700 aplicaciones que se realizaron este año, junto con otros artistas para conformar un grupo selecto de 70 a quienes se les dio presupuesto, entre ellos hay 15 personas que no son de los Estados Unidos, nueve que nunca han participado en este festival y solo un mexicano que presentará uno de los animales más emblemáticos de nuestro país.

“Soy artista desde hace algún tiempo, hice mi carrera en Bruselas, Bélgica y una escultura que hice el año pasado llegó a darse en exposición en las Vegas, y Julián Escutia el Cónsul de México en las Vegas va a mi exposición y me invitó a conocer a otros artistas para hacer más grande la comunidad, en la que conozco a Luis Varela Rico, entre ellos me dijeron que hiciera una aplicación para Burning Man”.

La escultura que presentará en Burning Man, será la de un ajolote, animal que recobró importancia luego de aparecer impreso en los billetes de 50 pesos y causar un gran furor entre los mexicanos y coleccionistas que ahora ofertan desde 300 a más de tres mil pesos de acuerdo a su número de serie.

“Es un animal en extinción, es endémico de Xochimilco, le va muy bien en cautiverio, pero no le va muy bien en México, por lo que me proyecté, dije “soy yo”, hice el boceto, toda la idea, es todo el animal en metal, toda la espina dorsal y las branquias en vez de estar hechas en metal están hechas de fibra óptica y van a brillar toda la noche en millones de colores para que la gente pueda estar cerca, saber que es un ajolote enorme de seis metros”.

Para la elaboración de esta pieza, Burning Man otorgó el 50% del costo de los materiales, pero al final del evento la escultura de más de media toneladas será propiedad del artista salmantino, “a dónde va ir después, pues ya depende de dónde la quieran exhibir”.

A este trabajo Riikc le ha dedicado ocho horas al día por más de un mes y espera este culminado en dos semanas aproximadamente para poder trasladarlo hasta la zona del desierto en dónde será exhibida al mundo artístico.

Su historia

Ricardo nació en Salamanca, Guanajuato, dónde vivió poco tiempo, “he vivido muy poco tiempo en todas partes en México, mi papá es un contratista ingeniero tenía trabajos en los que se tenía que mudar constantemente a Coahuila, San Luis Potosí, Guanajuato, al final en mi adolescencia estábamos en Monterrey, donde la escuela era muy cara, mis papás estaban poniendo a tres niños en universidad y yo era el último y era demasiado caro para ellos a parte de eso, estamos hablando del 2010, 2011, en que no se podía salir a las calles por la inseguridad, me tocó perder algunos amigos o tenerlos desaparecidos y nunca más saber de ellos y en una de esas cosas no gratas me di cuenta que no podía pagar la universidad y me fui de Monterrey para buscar un trabajo, llegué a Belice y con el poco dinero que hice estudié arte, carrera que encontré en Bruselas, cinco veces más barata que en México y apliqué a las universidades”.

Después de terminar su carrera y maestría en escultura Riikc decidió permanecer en Europa dónde lleva algunos años trabajando de manera independiente, hasta que participó en una de las exhibiciones de las Vegas, Nevada, que lo puso en la órbita del Burning Man, sin embargo, previo a ello ha visitado algunos países en el viejo continente y otros países a nivel mundial.

“Mi escultura me lleva mucho a Alemania, hay una exposición permanente en el museo del recuerdo del holocausto, me ha llevado a Estados Unidos, a Canadá yo me fui porque ahí estudiaba mi esposa y me fui a vivir seis meses para apoyarla y regresamos a Bélgica”.