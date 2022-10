Mejorar recaudación, solución ante recortes federales: Zanella

Si Guanajuato no hubiera contratado un financiamiento para detonar la obra pública, no hubiera destinado apoyos a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, no hubiera analizado con los 46 municipios la posibilidad de que incrementen sus ingreso, a través de la aplicación de tablas progresivas, es decir, un cobro más justo del predial, el estado no habría logrado su recuperación económica y no estaría en la antesala de pasar de ser la sexta a la quinta economía de todo el país.





El diputado Víctor Zanella dijo que Guanajuato mejorará su recaudación.





Así lo aseguró el diputado local del Partido Acción Nacional, Víctor Zanella Huerta, quien en entrevista con Organización Editorial Mexicana dijo que en Guanajuato no se esperaron a que el gobierno federal se apiadara del estado, tras haberle recortado más de 31 mil millones de pesos de su presupuesto, sino que se buscaron los mecanismos para que el desarrollo económico y social no se detuviera, con todo que hay menos dinero federal para ello.

Víctor Zanella Huerta explicó que en el año legislativo que acaba de terminar, una de las acciones más destacables fue estas reuniones que se tuvieron con los 46 Ayuntamientos del estado, para por un lado hacerles las observaciones para corregir y evitar auditorías por el manejo incorrecto de los recursos, pero por el otro lado también se tuvo la posibilidad de buscar mecanismos para mejorar la recaudación en cada uno de los esos municipios y con ello poder tener más recursos, pues era previsible que iba a transcurrir otro año sin aumento en el presupuesto para el estado, lo cual al final sí sucedió, según el Proyecto de Egresos de la Federación para 2023.





El objetivo, dijo Zanella, es que los municipios fortalezcan su recaudación.





Por ello, se les propuso a los municipios para que puedan aplicar tablas progresivas para el cobro de los impuestos, en donde el principio para ello será la proporcionalidad y la equidad, es decir, que aquel que tenga mayor cantidad de terreno pueda pagar más, pues puso como ejemplo que había grandes empresas que estaba pagando apenas un poco más que lo que pagaba una casa habitación, lo cual erainequitativo.

“Por ejemplo, San José Iturbide y Apaseo el Grande son municipios que tienen un boom industrial muy importante, entonces ahora de ser una tasa fija de los impuestos de traslado de dominio, hoy van a contar con una tabla progresiva, la cual busca la proporcionalidad, la equidad, pero también partiendo de que el que tenga más aporte más, entonces estas grades industrias que estén llegando a esta región puedan aportar más a la hacienda municipal y que esos recursos sirvan para prestar servicios públicos de calidad, que es lo que la gente demanda y que son historias tangibles que las podemos ver”.

Víctor Zanella Huerta dijo que actualmente hay 23 municipios de los 46 que hay en el estado que podrían adoptar este esquema de tablas progresivas para el cobro del impuesto predial y del servicio de agua, pero lo ideal es que todos los municipios hagan este cobro del impuesto, es decir, pasar de la cuota fija al impuesto proporcional y que el que tenga más, pague más.

“Eso va a impactar en que tengan más recursos los gobiernos municipales y que con esto cumplan las demandas sociales que hay hacia afuera de drenaje, alcantarillado, de agua, alumbrado, de seguridad”, dijo el diputado Víctor Zanella Huerta, quien señaló que así los municipios podrían paliar los recortes federales que desde 2019 no llegaron al estado.









Guanajuato, a punto de ser la quinta economía nacional

Víctor Zanella Huerta explicó que pese al panorama económico adverso por el que pasa el país, en donde la pandemia de Covid-19, estancamiento de las economías mundiales, pero también una política nacional, en donde, desde su perspectiva, los presupuestos se han asignado desde la federación para temas clientelares, políticos y partidistas, Guanajuato ha podido salir bien librado, porque en el estado se ha tenido un manejo responsable de las finanzas.

“En Guanajauto somos la sexta economía del país, estamos a punto de ser la quinta economía y de mandar a Veracruz al sexto lugar y eso que nosotros no tenemos toda esa industria petrolera, no tenemos el puerto, no tenemos a las aduanas que tiene Veracruz y estamos a punto de ser ya la quinta economía, pero cuando después ves en la gráfica cómo es la proporción y distribución de los recursos, dices ¿por qué en Guanajuato nos vamos a los últimos lugares? Eso es inequitativo, eso es no proporcional”.









Por ello, dijo que para la aprobación de los presupuestos de egresos, tanto el estatal como los de los municipios, así como las leyes de ingresos, se buscará que lo que prevalezca sea la responsabilidad, pues sólo así Guanajuato pudo salir más pronto de la crisis económica que trajo consigo la pandemia.

“El financiamiento que se autorizó al gobernador del estado, más todas las reformas fiscales de 2020, más las que estamos trabajando, eso ha permitido a Guanajuato salir más rápido que el resto de las entidades del país.

“El Seguro Social, en sus datos, ya llevamos 38 mil, 39 mil empleos más que antes de la pandemia, eso quiere decir que si vemos la cifra del desempleo estamos muy por debajo de la cifra nacional, se llama pleno empleo, y que eso quiere decir que las políticas que se han estado haciendo en Guanajuato han permitido salir adelante, primero de la crisis económica y segundo de la crisis sanitaria en la que hemos estado inmersos y que eso ha permitido a Guanajuato no detener su crecimiento”.









Por ello, Víctor Zanella Huerta señaló que en Guanajuato no se esperaron a que el gobierno federal se apiadara y regresara los recursos que le tocaban por ley, sino que se buscaron los mecanismos para que con ello y a pesar de ello “el estado siga siendo ejemplo en el manejo de las finanzas, sin clientelismo, sino en busca del bien común de las personas guanajuatenses”.