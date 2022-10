Eligen panistas a sus consejeros estatales y nacionales

Más de mil 500 panistas de Guanajuato eligieron a sus consejeras y consejeros estatales y nacionales, de cara a 2024.





Militancia debe fortalecerse de cara al 2024.





La asamblea del PAN fue realizada en el Inforum de Irapuato y ahí fueron elector los delegados numerarios y decidieron quiénes serás las y los consejeros que determinarán el rumbo del partido rumbo a 2024.









En el marco de la asamblea, el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Eduardo López Mares, rindió el informe anual de actividades donde destacó las acciones encaminadas a mantener la unión, el orden y el trabajo en el partido.









Entre los datos que destacó fue que en octubre eran 229 servidores públicos gobernando con los valores de Acción Nacional, y ahora ya son 244 sumados por afiliación y compromiso. A detalle: 1 gobernador, 2 senadores, 21 diputados locales, 15 diputados federales, 24 alcaldes, 29 síndicos y 151 regidores.









“Sabemos que no hay tiempo que perder, por eso comenzamos con el trabajo de cara al 2 de junio de 2024, donde nos la van a… poner fácil con el desastre que están haciendo en la Federación. El desafío es que de cara al 2024 hayamos logrado la implementación de un solo PAN”, expuso frente a los asambleístas.









En su mensaje, López Mares reconoció a los ex gobernadores presentes por el trabajo de continuidad que ha llevado a Guanajuato a pasar en 31 años de gobiernos panistas a ser de los estados más pobres del país a la sexta economía a nivel nacional.









“Las tres décadas de gobiernos panistas se deben a grandes liderazgos que han trabajo para construir la grandeza de México”, dijo al reconocer el legado de Carlos Medina Plascencia, Vicente Fox Quesada, Ramón Martín Huerta, Juan Carlos Romero Hicks, Juan Manuel Oliva Ramírez, Héctor López Santillana, Miguel Márquez Márquez y Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.









“Que nadie tenga duda: ¡Vamos a ganar en 2024!, ¡Vamos a decirle a todos cómo se hace!, ¡Vamos a recuperar México desde Guanajuato!, el PAN ya está listo para lo que venga. La verdadera alianza es con la gente, no con los que se asocian con los malos”, resaltó López Mares.









Por su parte, el gobernador Rodríguez Vallejo llamó a los panistas a seguir trabajando desde sus trincheras para defender a Guanajuato, pues está en nuestro espíritu luchar y trabajar para construir un mejor presente y un mejor futuro.









Además, dijo que en 30 años de gobiernos panistas solo se han dado nada más que resultados y crecimiento para las y los ciudadanos: “Guanajuato no es dejado, Guanajuato es un estado que da la lucha y da la pelea y la va a seguir dando hasta el último día porque tenemos dignidad y esa dignidad está basada en nuestra unidad no solo como panistas, sino como guanajuatenses (…) No solo los gobernadores hemos construido Guanajuato, lo hemos construido todos juntos ustedes como panistas, pero también ha sido pieza clave la ciudadanía”.









A la asamblea acudió la Secretaria Nacional de Formación y Capacitación como delegada del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), la alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro García, así como otros alcaldes, diputados federales, diputados locales, senadores e integrantes del gabinete estatal.









Las candidatas y candidatos de guanajuato al consejo Nacional 2022-2025 son Javier Alfonso Torres Mereles,Carlos Medina Plascencia, Jorge Arturo Espadas Galván, Miguel Márquez Márquez, Fernando Torres Graciano, Román Cifuentes Negrete, Víctor Manuel Zanella Huerta, Éctor Jaime Ramírez Barba, Luis Alberto Villareal García, Ricardo Alfredo Ling Altamirano, Lorena Del Carmen Alfaro García, Ma. Teresa Botello Álvarez, María Del Rosario Corona Amador, Ana María Esquivel Arrona, Karen Michel González Márquez, Rubí Laura López Silva, Laura Cristina Márquez, Verónica Orozco Gutiérrez, Karina Padilla Ávila y Samantha Smith Orozco.