Más de cincuenta años dedicados a la venta de Buñuelos

Con más de cincuenta dedicado a la venta de Buñuelos, la señora Crecencia Vallejo Hernández heredó este negocio a su hija Juana Granados Vallejo.

Local Arranca “Festival del Atole y el Buñuelo”

A sus 87 años de edad, la señora Crecencia Vallejo Hernández, se dedicó a la elaboración de buñuelos, tamales, atole, con lo cual logró sacar a su familia conformada por 16 hijos adelante, siendo pocos de ellos que se han dedicado al comercio.

Crecencia Vallejo, explicó que durante sus 50 años en los cuales se dedicó a la venta de esta comida típica del mes decembrino el cual es acompañado con un tradicional atole, ponche, champurrado.

“Durante 50 años me dedique a vender buñuelos en el templo de la virgen de Guadalupe; hacía la masa de una receta especial para que agarre el sabor, y realizaba los buñuelos a mano, pero ahorita a mi edad, ya me es complicado poder realizarlo de esta manera, y ahora mis hijas son las que se encargan de realizar y sacar adelante este negocio de los buñuelos; a todos les gustó el comercio, todos son comerciantes, unos venden nieve, otros buñuelos, pero todos se dedican a ello”, explicó Crecencia.

Granados Vallejo, detalló que con la venta de una gran variedad de comida, se logró sacar adelante a los hijos, y ahora a sus avanzada edad, solamente le toca ser partícipe de poder apreciar la cosecha de sus frutos.

“Para poder sacar a todos mis hijos adelantes, vendía gorditas, sopes, los buñuelos, tamales, pero a mis 87 años me desespero el no poder ayudar a mi hija, a quien le enseñé todo lo que sé y la mayoría agarro el giro del comercio; ahora a mi solamente me toca ver y todo el fruto de lo que coseché durante todos estos años que me dediqué al comercio”, añadió Crecencia.

Juana Granados Vallejo, explicó que con lo aprendido por su madre mantendrá las raíces y el negocio familiar, y con este primer Festival del Atole y Buñuelo, esperan que su negocio familiar llegue a más salmantinos y apoyen al negocio familiar de la familia Granados Vallejo.