Más de 203 mujeres han sido asesinadas por su pareja sentimental en Guanajuato

León, Gto.- Con múltiples heridas en el pecho y abdomen provocadas por su entonces pareja sentimental, Abril fue asesinada el 14 de febrero del 2023 en una colonia del municipio de León. Su historia se suma a un listado de más de 305 feminicidios que investiga la Fiscalía de Guanajuato desde el 2012.

La víctima tenía apenas 23 años de edad y de acuerdo a las primeras versiones, su pareja, mayor que ella, la asesinó frente a su hija. Después prendió fuego la casa donde habitaban en la colonia Granada para simular el homicidio.

Para Iovana Rocha Cano, feminista y activista guanajuatense, integrante de la organización Alerta Violeta A.C. La festividad del día de los enamorados es icónica para reforzar estereotipos donde “se debería” de perdonar todo a costa de la integridad de las personas.

“El 14 de febrero es un día icónico para reforzar estereotipos, incluso lo vemos en los memes, lo vemos en las canciones, en la televisión cómo el tamaño del ramo de flores puede ser el tamaño del perdón y eso es una forma de validar violencia de manera increíble, cómo puede ser un día donde se debería de disculpar todo porque más vale estar acompañada que sola y entonces las mujeres pueden pagar costos muy altos como la agresividad, la excesiva tolerancia porque esta cultura nos enseña que lo verdaderamente malo es estar solas”, dijo.

Fue en el 2012 cuando en México se tipificó el delito de feminicidio y en Guanajuato de acuerdo a información de las Fiscalías Regionales y la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto, por feminicidios, hasta el 31 de diciembre del 2023, había 305 investigaciones en las que se emitió un ejercicio de acción penal (denuncia o demanda), en las cuales, en 19 se archivaron las indagatorias por muerte del inculpado y dos más continúan en trámite de investigación.

Sólo 169 fueron recibieron sentencia condenatoria

Mediante una solicitud de este medio, la fiscalía también informó que 265 personas fueron vinculadas a proceso por el delito de feminicidio y a 169 se les dictó una sentencia condenatoria.

Dentro de la estadística se informó que en 203 investigaciones las que la víctima tenía o había tenido una relación sentimental con el imputado como cónyuge, concubino, pareja o novio y 121 eran madres de familia que dejaron a sus hijos tras ser asesinadas.

Además de que el 10.9% de las víctimas eran menores de edad, es decir, tenían menos de 18 años cuando se les fue arrebatada la vida, y el resto, 89.1% ya cumplían con la mayoría de edad.

Iovana Rocha Cano recordó el caso de otra mujer de San Francisco del Rincón que también fue asesinada el 14 de febrero cuando cumplía años de casada con su ahora homicida.

“Finalmente ese día si bien salieron a bailar, él le regaló flores, llegó el momento de convivir y utilizar bebidas e irrumpió el conflicto como ocurre en estos círculos de violencia, después de la calma llega la tensión y por la noche después de un baile él se va a poner celoso como siempre y la va a matar llegando a casa enfrente de sus hijos, este caso no creo que sea el único”, agregó.

La activista señaló que la fecha no sólo tiene intereses de comercialización de productos sino también de los cuerpos de las mujeres: “si revisamos es un día de lencería porque las mujeres son objetos sexuales, en los bares se da dos por uno no pagando ella porque es una forma de promover el consumo llevando compañías, no es mala la conmemoración si la pensamos desde la perspectiva comercial, el asunto es que ha habido poco interés de las autoridades en darle una perspectiva de género a un 14 de febrero que no lo vale todo”.