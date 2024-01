Más de 200 pruebas para detectar Hepatitis C se realizaron en 2023

María Xóchilt Ramírez Garza, epidemióloga de la Jurisdicción Sanitaria V, dio a conocer que durante 2023 analizaron más de 200 pruebas para la detección de Hepatitis C, de las cuales cuatro resultaron positivas y se les brindó el tratamiento correspondiente, se trata de una enfermedad transmisible a través de transfusiones sanguíneas, entre otras.

En ese sentido, Ramírez Garza dijo que en la Jurisdicción Sanitaria V se cuenta con una gran demanda de de pruebas virales de hepatitis para detectar la enfermedad, principalmente porque son solicitadas para entrar a los trabajos, en 2023 se realizaron alrededor de 200 pruebas al laboratorio estatal y del cual, resultaron positivos cuatro.

El diagnóstico para detectar y darle seguimiento esta enfermedad es complicado.

Destacó que el diagnóstico para detectar y darle seguimiento esta enfermedad es complicado, ya que una vez que son diagnosticados con este padecimiento, es difícil que los pacientes se acerquen a recibir tratamiento.

“Hemos mejorado mucho en cuanto al diagnóstico de este padecimiento, gracias a que tenemos una buena comunicación con el Centro Estatal de Transfusiones, lo que sucede al momento de donar sangre, es que te hacen varios estudios, entre ellos, el de la Hepatitis C y a veces, mediante este centro, nos avisan y localizamos al paciente y le damos el tratamiento adecuado, el cual, es gratuito y se canaliza al paciente a los centros de atención especializada Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), donde también se les da tratamiento para VIH”, explicó.

El mecanismo de transmisión principal es a través del contacto con sangre contaminada del paciente, esto puede ser por contacto con agujas, transfusiones, piercings, microblading, transfusiones y relaciones sexuales.

La Hepatitis C es una infección vírica que causa la hinchazón del hígado, denominada inflamación. La Hepatitis C puede derivar en graves daños hepáticos. El virus de la Hepatitis C (VHC) se propaga a través del contacto con sangre que contiene el virus.