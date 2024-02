Marco Rizo: Una vida dedicada a la actuación

Irapuato, Gto.(OEM).- Marco Rizo, es un actor irapuatense con 20 años de trayectoria y ha sido reconocido por interpretar a más de 100 personajes a lo largo de su carrera actoral y por participar en cientos de obras nacionales e internacionales.

En entrevista para El Sol de Irapuato, Marco Rizo, define que la actuación es un arte, que nos permite explorarnos a nosotros mismos desde adentro para conocernos y posteriormente poder darles vida a otros personajes diferentes a nosotros.

¿Cómo llegas a la actuación Marco? “me da gusto responder esta pregunta y Yo les digo que llegue por erro y es el error más hermoso que mea sucedido en esta vida, y recuerdo que en algún momento uno de mis amigos que estudiaba comunicación tomaba en aquel entonces el taller de teatro en una universidad, donde yo ni siquiera era estudiante, un día llego y me contó como vez estoy en el taller de teatro hacemos caras, nos hacen movernos, entonces le comente, invítame y me dijo que sí, desde ese día cuando llegue el director de teatro que se llamaba Jorge Skinfield, me vio me probó en un personaje y en esa misma obra de teatro termine realizando tres personajes diferentes, desde ahí nunca más me volví a bajar del escenario esto fue hace 20 años”.

De todos los personajes que has interpretado, cuál ha sido el que más te ha gustado, una pregunta muy difícil, yo creo que cada personaje que he interpretado, aunque sea pequeñito ha dejado algo en mí, uno de los que más me ha gustado el Dr., Jekyll, también a Boris Karloff un actor británico, que interpreto al personaje de Frankenstein, este es uno de los personajes que me ha gustado.

Marco Rizo se ha presentado en diversos festivales como en los festivales cervantinos, en el festival internacional de teatro de calle y arte teatral de Valladolid España, en el festival de teatro internacional de clásico en Almagro, España que uno de los más importantes de teatro del siglo de oro en España, y en otros lugares, Teatro de la Ciudad y en el Museo aquí en Irapuato, y en muchos más escenarios que me han dejado una gran satisfacción.

El ser actor es algo que me ha construido como persona porque el actuar me permite explorarme, ver qué errores tengo como persona, conocerlos, analizarlos y posteriormente, claro, resolverlos.

También este actor comentó, que tomará un seminario de primer nivel y es el primer seminario internacional en América Latina del The Actors Studio, que es el método que en algún momento desarrollo Liz Trasver, a partir de las técnicas de actuación de Stanislavski, una técnica algo polémica, pero, es de estas que te llevan a ti como actor al límite, que muchos de los grandes actores han utilizado en Hollywood.

En este método se utiliza la técnica de la memoria emotiva que es utilizar tus propias memorias de lo que tú has vivido para trasmitir una verdad en escena, lo cual quiere decir “deja de actuar y conviértete en el personaje” conlleva mucha preparación, al grado de convertirte en el personaje que vayas a interpretar por ejemplo un médico, tendrías que ir a donde trabajan los médicos, vivir con médicos, convivir con médicos, escucharlos como hablan, que hacen, que dicen, como se preparan, para yo poder hacer mi personaje construirlo con una mayor verdad y llevarlo a escena de eso trata este seminario con la técnica Trasver.

Sobre este seminario el actor irapuatense señalo, es la primera vez que salen de la escuela de Nueva York y es la primera vez que lo realizan en Latinoamérica y viene a la ciudad de México, un seminario de 5 días intensivo de 9 horas, el cual se realizara en el teatro Isabella Corona, con Deivis Trasver el hijo del quién desarrollo esta técnica el maestro David Salsa, la maestra Lisi Mancilla, todos ellos maestros de la escuela de Liz Trasver en Nueva York, ellos han formado, parte de esos grandes actores como Marlon Brando, Al pacino, Gary Oldman personajes de alto nivel actoral.

Yo como actor irapuatense quiero llegar a ese nivel, pero, para ello, hay que recorrer un camino con piedras y con espinas, pero, la voluntad de hacerlo es la que te lleva a realizarlo.

A este seminario acudirán únicamente dos guanajuatenses, Claudia Durán, actriz de la ciudad de Silao y Marco Rizo actor irapuatense que por fortuna me toco estar entre los 20 actores en escena y no de butaca un máximo nivel para él.