Mantiene contacto alcalde con la familia de joven fallecido

En torno al caso de la persona que perdiera la vida dentro de los separos, el alcalde César Prieto Gallardo refirió que se tuvo un contacto con la familia, además de que se encuentran analizando los hechos para determinar si se presentó alguna omisión y se deslinden responsabilidades en su caso.

El viernes 17 de febrero el salmantino Antonio Quintanilla ingresó al complejo de Seguridad, luego de que tuviera un altercado con sus familiares, al provocar una riña entre sus familiares, lo que terminó en ser trasladado por elementos de policía municipal a barandillas, en donde se quitó la vida.

La familia Quintanilla Villegas solicitó había solicitado al alcalde César Prieto un esclarecimiento sobre el hecho así como la evidencia que se presenta en las cámaras de seguridad que se encuentran al interior de Barandillas. El alcalde César Prieto Gallardo, enfatizó que se ha tenido contacto con la familia y se les estará apoyando en lo que se requiera, además de investigar si se presentó algún caso de omisión en la investigación.

“Nosotros tuvimos contactos con ellos, no es que no se les haya dado una respuesta, desde el primer instante hubo una comunicación en donde se le ofreció a que ellos pudieran sentirse más tranquilos pudieran ver el vídeo esto es para que ellos vean que como autoridad no hubo un ilícito como ellos lo señalaban; la realidad es que se levantó la denuncia como debe de ser en este tipo de situaciones, también ante el órgano interno de control, consejo de honor y justicia, por si hay alguna omisión por parte de los servidores públicos del momento, se deslinden responsabilidades”, explicó.

El acalde detalló que de acuerdo a la carpeta de investigación que se tiene en el Ministerio Público, el ciudadano se quitó la vida, el cual es parte de la investigación. Enfatizó que siempre se respetaron los derechos humanos de los ciudadanos. El primer caso en donde se presentó el fallecimiento de una persona dentro de barandillas, fue en el mes de noviembre.

“Creo que se debe determinar qué proceso se pudo haber omitido, en caso de que así haya sido, pero tendríamos que reforzar el tema de la vigilancia, estar más presentes, e incluso me comentan que la manera en la que están los barrotes tienen una columna horizontal, donde estas personas han llevado a cabo estos hechos”, enfatizó.

Prieto Gallardo puntualizó que para evitar que se continúen presentando este tipo de riesgos dentro de las instalaciones de barandillas se realizarán modificaciones para reducir este tipo incidentes.