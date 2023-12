Malos olores han generado molestias en los habitantes salmantinos

Ante los malos olores que se han registrado en ciertas zonas del municipio, Joel Izaguirre, Presidente del Patronato del Monitoreo de la calidad del aire en Salamanca, señaló que esto puede afectar a la salud de los salmantinos.

“Posiblemente es que todavía está operación la termoeléctrica vieja vienen gases con aroma a azufre y productos quemados pero también vienen aromas que se presentan de remover de TEKCHEM; hemos tenido quejas de trabajadores de la nueva termoeléctrica quienes han ido a para al hospital por problemas a la nariz, nauseas y hasta al momento no se ha tenido ninguna respuesta por parte de las empresas responsables”, comentó.

El presidente del patronato señaló que estos problemas han generado una problemática en la población de la ciudad, mismo que se han prolongado hasta la actualidad en el municipio salmantino.

“No sabemos qué medidas ha tomado SMARNAT, esto lo está realizando la federación no hemos tenido contacto entre la federación, estado, municipio y la ciudadanía así nosotros como patronato no hemos tenido respuesta; el problema es que las zonas que están excavando por un lado había residuos que se mantenían en la superficie, pero otros los que estaban enterrados eran de alto riesgo y esos polvos mezclados se presenta una situación crítica en el mal manejo de esta remediación”, explicó.

Izaguirre, manifestó que derivado a la dirección variable del aire, esta problemática podría presentar afectaciones en la salud de los habitantes.

“Esto podría afectar hasta donde llega el polvo, por lo cual nos preocupa, porque no se han dado cuenta de est situación y no hay análisis en sus alrededores porque no se sabe hasta que parte de la mancha urbana se han manejado”, finalizó.