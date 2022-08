Madre salmantina busca a su hija desaparecida y pide traslado de su hijo a penal de Salamanca

María del Refugio Martínez García solicita el traslado de su hijo, Nicolás Guevara Martínez, del penal de Orizaba, Veracruz, al Cereso de Salamanca, luego de que fue llevado hasta ese centro penitenciario sin notificación previa a su familia, lo que dificulta la comunicación con su madre, además también pidió el apoyo de la Fiscalía del Estado de Guanajuato para que sigan buscando a su hija, Cristina Arizbeth Guevara Martínez, que despareció en la colonia Barlovento desde hace cuatro años y que a la fecha desconoce su paradero.

Busca a su hija desaparecida.

La madre desesperada comentó que ha vivido los años más angustiantes de su vida al no saber nada sobre su hijo y desconocer el paradero de su hija y su condición de discapacidad se ha convertido en un obstáculo principal para salir en su búsqueda.

Te puede interesar: Campesinos se manifestaron por altos cobros de la CFE

De acuerdo al testimonio de María, su hijo Nicolás Guevara se encuentra tras las rejas acusado de homicidio, delito por el cual deberá de pagar 25 años de sentencia, dicho proceso comenzó en 2018 en el penal de la ciudad de Irapuato y posteriormente los continuó en Salamanca, sin embargo, desde el pasado tres de mayo fue trasladado al penal de Orizaba, Veracruz, donde de acuerdo aversiones deberá continuar con su sentencia.

Solicita que reubiquen a su hijo en el penal de Salamanca.

"El día que nos enteramos de su traslado fue el tres de mayo, cuando mis hermanas le llevaron de comer y no salía a recibir lo que le llevaron, fue ahí donde un custodio les dijo que lo habían trasladado y de ahí no supimos nada de él hasta el siguiente día, cuando me habló una trabajadora social del penal de Pico de Orizaba, en Veracruz, y me informa que está recluido, sin alguna justificación y solamente se me comentó que allá terminará su condena”, señaló.

María del Refugio padece diabetes, enfermedad que la está llevando a perder la vista y que también se convierte en un obstáculo para seguir buscando a su hija, Cristina Arizbeth Guevara Martínez, de 26 años de edad, que desapareció el pasado el 14 de agosto 2018 en la colonia Barlovento, luego de pasar la noche con una de sus amigas que le dio refugio en su casa.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Desde la desaparición de mi hija no he tenido ninguna noticia, me han mando a varios lugares para interponer denuncias desaparición, incluso ya me han tomado mis muestras de ADN y a la fecha la Fiscalía del Estado de Guanajuato sigue sin dar con su paradero, lo último que supimos de ella es que fue a Barlovento a que le entregaran unas fotos y se le hizo tarde y se quedó allá en la casa de un amiga, y al día siguiente fue a una tienda cerca a la casa donde paso la noche y de ahí ya no volvió, dejando a dos niños solos”, finalizó.