Luego de seis meses se retomaron las jornadas integrales del DIF municipal

Luego de seis meses de ausencia fueron retomadas las jornadas integrales de salud en donde participaron las autoridades de la administración municipal y del DIF, para acercar los servicios que ofrecen las dependencias municipales y del Desarrollo Integral de la Familia a la ciudadanía, siendo en esta ocasión en la comunidad de La Palma.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

El pasado 21 de octubre de 2022, se realizó la última jornada integral de servicios, que se llevó a cabo en las inmediaciones de la XVI. Zona Militar, ubicada en Sarabia. Hoy a seis meses de haberse suspendido estas actividades, se retomaron por parte de las autoridades del DIF y presidencia municipal en la comunidad de La Palma.

Local Esperan retomar jornadas integrales de servicios de DIF municipal en comunidades

Estas jornadas integrales sirven para acercar los servicios que se tienen dentro del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y de la Administración Municipal de Salamanca, a los ciudadanos salmantinos.

La presidente del DIF municipal Eugenia Leonor Martínez Carrillo, indicó que dentro de las principales tareas que se tienen en el DIF al igual que todos los servidores públicos de esta dependencia se encuentran a disposición de la ciudadanía.

“De nada sirve estar en la oficina si la gente no llegaba a preguntar por los servicios y por ello decidimos llevarlos a ustedes, y en el DIF todos los servidores están para servirles; tenemos un total de 233 personas trabajando todos los días por Salamanca, y tengan la confianza de acercarse con nosotros porque nosotros estamos dispuestos a trabajar por ustedes y por Salamanca”, puntualizó la presidente del DIF municipal.

De igual manera el alcalde César Prieto Gallardo, manifestó que, “con el DIF municipal y el área de Bienestar pueden contar con el apoyo, porque si no se logra reconstruir el tejido social y si creemos que no pasa nada, pero si el día de mañana ocurre es cuando decimos por qué no me acerqué a la autoridad y esto es para que no sigan en el ambiente de drogadicción, porque si hay gente que la consuma, habrá gente que la venderá; por eso como ven trabajamos en equipo y retomamos estas jornadas en donde participamos todas las dependencias municipales para poder transformar y poder recuperar a Salamanca”, manifestó.

En esta jornada se brindaron los servicios de nutrición, educación vial, INSADIS, servicios de salud, ópticos, además de constar con los módulos de Protección Civil y la unidad móvil de biblioteca, además de las dependencias municipales, como la Dirección General de Servicios Públicos, Desarrollo social y Bienestar, entre otras.