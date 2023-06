Los jóvenes transforman el estado con su trabajo

GUANAJUATO, Gto.- El gobierno del estado le apuesta y abre las puertas a la juventud de Guanajuato, afirmó la secretaria de Desarrollo Social y Humano, Libia Denisse García Muñoz Ledo, durante en el encuentro estatal de líderes de Grandeza a quienes les tomó la protesta en un evento realizado en el Centro de Convenciones de la capital al que asistieron cerca de dos mil jóvenes.

En un evento organizado por el director de Desarrollo y Atención de las Juventudes, Antonio de Jesús Navarro Padilla, la titular de la SEDESHU, asistió en representación del gobernador de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo para transmitirles un mensaje a las y los jóvenes.





Antes se presentó un performance que animó a los muchachos y muchachas que asistieron de varios municipios del estado, quienes tomaron la protesta de rigor y se comprometieron a trabajar en una agenda común para realizar diversas actividades que beneficien a este sector de la población.

Libia García manifestó “hoy los jóvenes están dando el ejemplo de cómo debemos hacer las cosas, con pasión, con talento y con mucha capacidad y compromiso”.





Enseguida externó “chavos de Guanajuato, el estado confía en ustedes, confía en su talento, en su capacidad, porque en el mundo quienes han transformado las cosas, siempre han sido los jóvenes, por eso hoy, estoy aquí con ustedes”.

La funcionaria estatal invitó a que los jóvenes nunca dejen de soñar, “nunca dejen de luchar por sus sueños”.









“Estoy segura que aquí hay muchas jóvenes, muchos jóvenes que están destinados a cambiar la historia de Guanajuato. Hoy nosotros creemos en ustedes y estoy aquí para decirles que nosotros le apostamos a la juventud de Guanajuato”, puntualizó.

Externó “chavos, chavas, no dejen que nunca nadie les diga que no se puede, ustedes son capaces de transformar no solo su entorno, sino de transformar el estado con su trabajo, hoy Guanajuato los necesita fuertes, estudiando, trabajando para lograr construir juntos ese Guanajuato del que nos sentimos orgullosos”.









Finalmente, dijo que los jóvenes cuentan con el apoyo de esta secretaría “tienen en mi a una aliada para trabajar por los jóvenes de Guanajuato, porque no hay mayor fuerza que la que viene de ustedes”.