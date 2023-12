Lluvias atípicas favorecen al campo; sequía dejo 60 mil hectáreas afectadas

El Secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural, Paulo Bañuelos Rosales aseguró que las lluvias atípicas registradas en la entidad representó "un respiro" para el campo guanajuatense, tras la afectación de 60 mil hectáreas derivado de la falta del ciclo de lluvias.

En entrevista aseguró que pese a los estragos de las sequias “el campo está de pie”, y se logró activar los seguros catastróficos, pues se estima un daño de cerca de unas 60 mil hectáreas.

En ese sentido, precisó que la parte que se perdió o se sembró por falta de lluvias es la de temporal y es una parte donde se levantan entre 300 o 400 kilos, la cual es utilizada para pastura. “Con los mil 500 por hectárea podemos estar atacando y pueden comprar maíz, ahorita está a cuatro pesos”.

“Ya activamos más de 90 mil hectáreas que va a pagar el seguro catastrófico, les vamos a regresar mil 500 por hectárea a la gente que sembró y que no cosecho absolutamente nada (…) Por eso del Bajío, les estamos llevando pacas, alimentos a San José Iturbide, Santa Catarina, Xichu, Tierra Blanca, Atarjea, San Felipe, San Diego de la Unión y a todos los municipios.

Bañuelos Rosales manifestó que con la humedad que se tiene por las lluvias, la dependencia a su cargo ha apoyado con la dotación de garbanzo, que es de ciclo más corto y también de avena forrajera para el norte del estado con el propósito de que tengan alimento para los animales.

En tanto, sostuvo que dentro del plan que emprenderá la SDAyR para el 2024 y contrarrestar el efecto de la sequía, corresponde a la aplicación de recursos autorizados por el titular del ejecutivo estatal de mil millones.

“Entrando el año vamos a ejercer 260 millones de pesos para los productores que sembraron y produjeron y vendieron su maíz a los centros de acopio público de cereales, les vamos a entregar 300 pesos por tonelada”, añadió.

A pregunta expresa sobre la reasignación de recursos que los legisladores locales realizaron de 12 millones de pesos donde la tecnificación y sistemas de riesgo son dos de las rubros a ejercerse, Paulo Bañuelos celebró dichas acciones, además de que dijo que el 85% del agua que se utiliza en Guanajuato se va al campo y se trasforma en alimento.

“Yo lamento que el gobierno federal no nos dé ni un clavo para capitalizar las unidades de producción del campo, ni para poner riego por goteo, ni para un tractor, ni mejoramiento genético, que no se confunda el gobierno federal con entregar únicamente el fertilizante a pequeños productores que son de temporal, no hubo lluvias, no hubo producción a quién le entregaron el fertilizante o qué producción tuvo ese fertilizante”, recalcó.

El titular de la SDAyR añadió que los Municipios más afectados fueron: San Felipe, Ocampo, San Diego de la Unión (que tenía más de 18 meses que no lluvia), Santa Catarina, Atarjea y Xichú este último tiene un microclima importante en el que pueden estar produciendo algunos frutales hay que apoyar a esos municipios donde definitivamente no les ha llovido”.

Finalmente respecto a su actividad política que tendrá, Bañuelos Rosales afirmó que “vamos a trabajar hasta el último día de la administración del gobernador, Diego Sinhue y ahí nos vamos a ir a nuestras casas seguramente, pero antes tenemos que ayudarle a los diputados, diputadas a los senadores y a los presidente municipales y por supuesto a nuestra amiga Libia Denisse para que sea la nueva gobernadora. A mí no me han dicho nada, pero a mi dónde me digan yo ahí voy a estar, si me dicen que en mi casa ahí voy a estar”.