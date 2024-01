Llevan más de una semana sin alumbrado público

Habitantes de la comunidad Colonia Cuatro de Altamira han estado en penumbra por más de una semana ante la falta de alumbrado público que se ha hecho presente en la calle Juárez.

"Nuestra calle ha estado a oscuras por más de una semana desconocemos cuáles hayan sido las causas por las cuales las lámparas ya no prendían, quizá se robaron el cable o ya no funcionaron, pero si da miedo el poder salir de noche", explicó .

Los habitantes han comentado que han tenido que mantener las luces de sus viviendas encendidas para que se pueda tener parcialmente iluminada la calle, pero esto no ha sido de gran ayuda, ya que la iluminación no es la suficiente para mantener iluminada la avenida.

"En un sector de la calle si hay luz, pero de un tramo a otro, se ve total oscuridad, afortunadamente no hemos sabido de robos, pero no no queremos llegar a que esto suceda por la falta de este servicio público", manifestó.

Anteriormente el titular de Servicios Públicos, Aarón Gasca Aguinaco indicó que al municipio habían llegado alrededor de dos mil 500 luminarias las cuales servirían para atender el rezago de 400 reportes por la falta de material.

Inicialmente al municipio iban a llegar alrededor de dos mil luminarias, pero tras una modificación, se aumentó la cantidad de luminarias al municipio. En algunas colonias y comunidades de la ciudad, a pesar de contar con alumbrado público no daban la iluminación adecuada, por lo que también serán reemplazadas.

"Esperamos que las autoridades municipales puedan escuchar nuestra solicitud y puedan atender este problema de la falta de alumbrado público; sabemos que en otros lados también falta este servicio, pero no queremos que nos dejen olvidados", comentó.

Por ello los habitantes de esta comunidad esperan que en las rehabilitaciones que estarán llevando a cabo la Dirección de Servicios Públicos municipales, puedan tomarse en cuenta a la comunidad ubicada al sur del municipio.